Суд арестовал еще трех человек по делу о теракте в Москве

Следствие утверждает, что Диловар и Аминчон Исломовы состояли в преступной группе, куда их вовлек один из предполагаемых террористов. Им уже предьявлены обвинения, их отец пока остается в статусе подозреваемого.

Басманный суд Москвы в понедельник, 25 марта, по ходатайству следствия арестовал трех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Как следует из картотеки суда, речь идет о братьях Диловаре и Аминчоне Исломовых и их отце Исроиле. Все трое арестованы до 22 мая.

23-летний Диловар Исломов живет и работает в Твери. Он - бывший владелец белого Renault, машины на которой предполагаемые террористы уехали из "Крокус Сити Холла" после совершения теракта. Как сообщала "Новая газета Европа", некоторое время назад он продал ее брату жены. Диловар и его 33-летний брат Аминчон, по их словам, сами пришли в СК, когда увидели машину в розыске.

Следствие утверждает, что Диловар и Аминчон Исломовы состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек один из предполагаемых террористов. Им уже предьявлены обвинения, их отец пока остается в статусе подозреваемого.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, граждане Таджикистана. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Согласно фото- и видео материалам, размещенным в СМИ и Telegram-каналах, подозреваемые после задержания подвергались пыткам током, одному из них силовики отрезали ухо и заставляли его съесть, еще один из возможных террористов был доставлен в зал заседания суда из реанимации.

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