Куда ведут следы? Что пишут немецкие СМИ о теракте в России

Немецкие СМИ с момента теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске внимательно следят за развитием событий и комментируют произошедшую 22 марта трагедию.

FAZ: Руководство РФ хотело бы видеть виновной в теракте Украину

"Теракт в концертном зале недалеко от Москвы - чудовищное преступление, большое число жертв просто ошеломляет", - пишет в комментарии обозреватель FAZ Николас Буссе (Nikolas Busse). Он подчеркивает, что правильным и уместным шагом было то, что правительство ФРГ и другие западные страны осудили эту атаку: "Несмотря на все глубокие противоречия, которые сейчас есть у Запада с Путиным, не должно сложиться впечатления о злорадстве". В том, что касается вопроса о виновных, по наблюдениям обозревателя, Путин и его подчиненные пытаются увести след в Украину, но на Западе верят в то, что за терактом стоит ИГ-Х.

Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла" после теракта Фото: Vyacheslav Prokofyev/picture alliance/dpa/TASS

"Это, конечно, политически мотивированно, ведь российские власти работают над образом врага, чтобы не потерять одобрения российского общества на войну против Украины, на которую потребуется еще много людей и техники. Запад же, со своей стороны, не может себе позволить, чтобы Украина, которую он поддерживает, стала бы прибегать к террористическим методам", - пишет обозреватель FAZ.

По его мнению, от расследования теракта в России не нужно ожидать многого, поскольку чиновники всех уровней все равно подадут все так, как выгодно Кремлю. Но если выяснится, что речь действительно идет об атаке радикальных исламистов, что уже было в истории современной России, это будет слабым утешением для Запада, пишет обозреватель FAZ.

HB: Путин использует теракт в своих целях

Обозреватель издания Handelsblatt в комментарии отмечает, что многое свидетельствует в пользу версии о том, что за терактом действительно стоит ИГ-Х. "Россия на многих фронтах боролась и до сих пор борется против радикальных исламистов: в Афганистане, в Чечне, в Сирии, в зоне Сахеля. Вполне может быть, что российские спецслужбы, в последнее время занятые Украиной, упустили из вида опасность радикального исламского террора. Ведь Путин объявил победу над ИГ в Сирии еще в 2018 году", - пишет обозреватель.

Он указывает на то, что якобы имеющийся "украинский след" до сих пор ничто не подтверждает - несмотря на голословные утверждения Путина. При этом, подчеркивает автор комментария, "ясно однако, что власти в Киеве, которые все больше вынуждены обороняться, могли бы быть заинтересованы в том, чтобы с помощью точечных ударов на российской территории настроить российское общество против военного курса Путина".

Цветы у здания "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт Фото: Vyacheslav Prokofyev/picture alliance/dpa/TASS

Handelsblatt отмечает: "Вероятно никогда не будет до конца известно, кто действительно стоял за атаками на ни в чем не повинных людей, пришедших на концерт. Но Путину, скорее всего, это безразлично, поскольку он, судя по всему, уже решил использовать этот теракт в своих целях. Хозяин Кремля видит себя воюющим с Западом. Своему пресс-секретарю он даже официально разрешил называть войну в Украине "войной", а не "спецоперацией". И речь не только об изменившейся риторике: наращивание вооружений и дополнительная мобилизация, по оценкам экспертов, существенно превышают средства, необходимые для ведения войны лишь против Украины. Они служат для удовлетворения имперских фантазий Владимира Путина".

У Путина нет другого выбора: без "украинского следа" в этой истории россияне скоро начнут задавать неприятные вопросы, полагает издание. Например, почему собственные спецслужбы не предупредили об опасности. Или почему сам президент счел смешными западными провокациями предупреждения американцев (о готовящемся в РФ теракте. - Ред.). Сейчас признать исламский след было бы для Путина и опасным подтверждением собственной слабости. Вместо этого стоит предположить, что он использует новую угрозу в собственной стране для того, чтобы еще больше сплотить россиян против Запада как вероятного врага, пишет издание Handelsblatt.

Региональная пресса: Отвлекающий маневр Путина

Газета Volksstimme из Магдебурга пишет, что "террористы в Красногорске нанесли удар по болевым точкам России". Атака вызвала тяжелые воспоминания о прошлых терактах и последовавших за ними актах возмездия. Хотя теракт, очевидно, был делом рук террористов ИГ, Кремль сразу же связал его с Украиной. Киев с возмущением отверг все обвинения".

В свою очередь, газета Straubinger Tagblatt называет теракт "отвлекающим маневром Владимира Путина". Большая часть огромной территории России "восприимчива к его дезинформации". Расчет прост, подчеркивает издание: "Путин пытается взвалить вину за теракт на Украину, чтобы сгладить собственные ошибки и бездействие. Однако же верить в то, что враг находится в Киеве или Вашингтоне, в любом случае достаточно наивно".

По мнению Augsburger Allgemeine, обвинения, выдвинутые против Киева, не сулят ничего хорошего Украине: "Если Кремль будет придерживаться своей линии, согласно которой правительство в Киеве было если не заказчиком, то, по крайней мере, сообщником в массовых убийствах, то Путин на третьем году войны точно не отступит. Тот факт, что новое российское наступление будет основано на лжи, для него так же безразличен, как и гибель людей в Красногорске".

Представитель силовых структур у сгоревшего здания "Крокус Сити Холла" после теракта Фото: AFP/Getty Images

RNZ: Виновных в теракте называть пока рано

Многие немецкие издания обращают внимание на задержание в России подозреваемых в совершении теракта. Газета Die Zeit, в частности, пишет, что двое из четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" признали свою вину в суде. В итоге суд постановил оставить четверых подозреваемых - выходцев из Таджикистана в возрасте 19, 25, 30 и 32 года под стражей до 22 мая. При этом "подозреваемые предстали перед судом с очевидными множественными следами физического воздействия. Один из них был не в состоянии самостоятельно передвигаться и лежал с закрытыми глазами в инвалидной коляске. У другого было перевязано ухо. До слушания в суде в соцсетях появилось видео, на котором показано, как подозреваемых пытали, а одному из них отрезали ухо", пишет, в частности, издание Die Zeit .

Газета Rhein-Necker-Zeitung считает, что пока рано называть виновных - "даже если российские спецслужбы выследили и представили "виновных" в рекордные сроки. Это не внушает доверия. Тем более, что всего несколько дней назад Путин не придал значения предупреждениям Вашингтона о террористической угрозе. Другими словами: спецслужба, которая убаюкала политическое руководство ложным чувством безопасности, теперь должна была найти хладнокровных убийц в течение нескольких часов?"

Die Rheinpfalz: под прицелом террористов и Германия

"То, что произошло в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", похоже на кошмар, о котором мы, европейцы, не хотим даже думать", - пишет газета Die Rheinpfalz : "Коронавирус, война в Украине, ближневосточный конфликт, возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, угрожающие жесты Китая в отношении Тайваня - все это в большей степени занимало нас в последнее время, а в меньшей степени - террор со стороны джихадистских группировок. Но он не исчез".

Подмосковный теракт, в свою очередь, стал болезненным напоминанием, пишет газета. "О том, что немецким службам безопасности нужно пристально наблюдать не только за российскими хакерами и китайскими шпионами, мафиозными кланами или лево- и правоэкстремистскими группировками, но и за "Исламским государством", "Аль-Каидой", ХАМАС, "Хезболлах" и всеми другими джихадистскими группировками. Ведь и Германия находится под прицелом ИГ",- подчеркивает Die Rheinpfalz.

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