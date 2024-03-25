Песков не ответил на вопрос о пытках подозреваемых в теракте

Журналисты обратили внимание пресс-секретаря президента РФ на то, что доставленные в суд подозреваемые в теракте "имели видимые признаки насильственных действий". Песков отказался отвечать на вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков отказался отвечать на вопрос, почему на подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус Сити Холл" были видны следы пыток. "Я оставляю этот вопрос без ответа", - заявил Песков в понедельник, 25 марта. Журналисты обратили внимание Пескова на то, что на доставленные в суд для избрания меры пресечения подозреваемые в теракте "имели видимые признаки насильственных действий" - синяки, ссадины и другие повреждения.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Пожар в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

В здание ворвались несколько вооруженных людей, которые открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя. Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Однако российское руководство подозревает в причастности к теракту Украину, которая эти обвинения отвергает.

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