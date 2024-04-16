Могут ли обвиняемых в теракте в "Крокусе" казнить в РБ?

В России на смертную казнь действует мораторий, и некоторые политики предлагают провести суд в Беларуси, где применяют расстрелы.

После теракта в "Крокус Сити Холле" в России снова заговорили о возвращении смертной казни. Но для этого потребуется принять новую Конституцию. Поэтому пропагандисты, а вслед за ними политики предлагают передать обвиняемых в Беларусь, где по приговору суда их могут расстрелять. DW узнало у юристов, возможно ли это.

Более 140 человек стали жертвами теракта в "Крокус Сити Холле", более 500 получили ранения. По делу о теракте задержаны более 10 человек, четверых силовики назвали непосредственными исполнителями. По статье "Террористический акт" в России им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Как депутат Госдумы объясняет передачу дела в Беларусь

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев первым выступил за возвращение высшей меры наказания в связи с терактом. Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что эту тему проработают в нижней палате парламента и "принятое решение будет отвечать ожиданиям общества". Однако юридически применить смертную казнь к обвиняемым по этому делу невозможно, пояснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В РФ действует мораторий, отменить эту норму можно лишь в одном случае - изменить Конституцию.

В Госдуме пообещали проработать тему возвращения смертной казни Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

В ответ на это депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что обвиняемых могут передать для суда в Беларусь, где по-прежнему применяется смертная казнь. Во-первых, Беларусь и Россия входят в Союзное государство. А во-вторых, по мнению политика, РБ "имеет такое же право" судить фигурантов, как и РФ, поскольку во время теракта погибли в том числе граждане Беларуси.

"Если обвиняемые рассчитывают на то, что в России введен мораторий на смертную казнь и удастся уйти от такого наказания, давайте подождем и посмотрим. Потому что такие переговоры ведутся", - Бутина телеканалу "Беларусь 1".

Пока ни российские, ни белорусские силовики не подтвердили информацию о переговорах.

Сможет ли Россия контролировать следствие в Беларуси?

Чтобы дело рассматривал белорусский суд, следствие должны проводить сотрудники местных правоохранительных органов. Это не исключает сотрудничества с российскими коллегами, но применяться будет законодательство РБ, поясняет юрист сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub.

Контролировать белорусских силовиков могут только внутри страны. Но если появится совместная следственно-оперативная группа, руководить будет уже инициатор ее создания. Тогда нельзя исключить контроль российских силовиков, говорит эксперт.

Президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина считает, что российские силовики не доверят такое резонансное дело белорусским коллегам, опасаясь их неподконтрольности. Кроме того, такой процесс поставит под сомнение суверенитет обоих государств.

"Возникает вопрос: Россия как независимое и самостоятельное государство не в состоянии решить вопросы с безопасностью и правосудием в своей собственной стране? - говорит собеседница. - А Беларусь возьмет на аутсорс исполнение расстрелов? И то, и другое звучит как абсурд".

Могут ли по закону обвиняемых отправить в Беларусь?

В договоре о создании Союзного государства зафиксировано, что борьба с терроризмом относится к совместному ведению Беларуси и России. Однако в документе не прописан механизм передачи уголовных дел.

Поскольку в теракте погибло нескольких граждан РБ, Беларусь может на этом основании возбудить уголовное дело по универсальной юрисдикции, поясняет юрист бесплатной юридической помощи Legal Hub. Тогда Минск потребует экстрадицию предполагаемых преступников. Однако есть условие - на момент выдачи фигуранты не должны быть привлечены к уголовной ответственности в России.

Карикатура DW Фото: DW

Мария Колесова-Гудилина отмечает, что выдача обвиняемых Беларуси выглядит маловероятной. Преступление произошло на территории России, большинство погибших - граждане этой страны. Кроме того, Россия ратифицировала Кишиневскую конвенцию , которая регулирует процедуру экстрадиции. Документ прямо запрещает применение смертной казни к выданным преступникам. Поэтому Минск, запрашивая выдачу обвиняемых, должен гарантировать Москве, что их не расстреляют, максимальное наказание - пожизненное заключение, которое им грозит и в России.

И такие примеры в практике уже были. Так, в 2022 году киллер гомельской "банды Морозова" Сергей Дербенев был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство нескольких человек. И это максимальное наказание, которое мог вынести белорусский суд. Поскольку Дербенева выдала Россия, генпрокуратура РБ гарантировала, что смертной казни не будет. Киллера судили по Уголовному кодексу 1960 года, где альтернативой расстрелу был 15-летний срок, пожизненное заключение в белорусском УК появилось в 1997 году.

Неправовой способ выдачи обвиняемых Мария Колесова-Гудилина называет также маловероятным. "Даже если предположить, что фигурантов просто "выбросят" на границе с Беларусью, на них же должны закрыть дело в России, - поясняет она. - Учитывая высокий резонанс дела, вряд ли власти пойдут на это".