СК установил личности 134 погибших при теракте в "Крокусе"

Всего, согласно официальным данным, в результате атаки террористов на концертный зал в Подмосковье погибли 144 человека.

Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщается в официальном Telegram-канале ведомства в субботу, 30 марта. Соответствующие данные были представлены в ходе отчета следственной группы о ходе расследования нападения на концертный зал в подмосковном Красногорске.

В сообщении отмечается, что на данный момент по пока не установленным погибшим проводятся "генетические экспертизы". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в очередной раз напомнил, что необходимо "установить весь круг соучастников, а главное, организаторов и заказчиков" теракта. Ранее следствие заявляло, что террористы якобы планировали приехать в Киев после атаки на концертную площадку.

Всего на сегодня известно о 144 погибших в "Крокус Сити Холле"

Всего, по официальным данным, на сегодняшний день известно о 144 жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". МЧС России 30 марта заявило, что число пострадавших за день выросло с 382 до 551 человека.

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