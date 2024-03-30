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МЧС: При теракте в "Крокусе" пострадал 551 человек

Алексей Волошинов
30 марта 2024 г.

Погибшими в результате теракта в Подмосковье официально признаны 144 человека.

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Мемориал напротив "Крокус Сити Холла" в Подмосковье
Мемориал напротив "Крокус Сити Холла" в ПодмосковьеФото: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Количество пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 551 человека (в их числе 15 детей), сообщило МЧС России в субботу, 30 марта. Погибшими на данный момент официально признаны еще 144 человека, пятеро из них - дети.

В пятницу, 29 марта, сообщалось о 382 пострадавших в результате террористической атаки.

В рамках уголовного дела о теракте в "Крокусе" арестованы уже 9 человек

29 марта также был арестован девятый подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Предположительно, он мог участвовать в финансировании террористов. Всего в рамках уголовного дела на данный момент арестованы 9 человек.

Российские власти обвиняют в теракте Украину

Возложить ответственность за теракт в "Крокусе" на украинские власти успели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. Кроме того, 29 марта российский СК опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что террористы после нападения на концертную площадку якобы направлялись в сторону Киева, где якобы должны были получить вознаграждение.

Ответственность за теракт при этом на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". К версии о причастности группировки ИГ к нападению на концертный зал в Подмосковье склоняются и западные страны.

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