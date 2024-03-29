СК: Обвиняемые в теракте в "Крокусе" ехали в Киев

Следственный комитет России заявил, что подозреваемые в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" якобы направлялись в Киев для получения "обещанного им вознаграждения". Их действия, по версии СК, "путем голосовых сообщений" в Telegram "координировал мужчина, который представился им под псевдонимом", - говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в пятницу, 29 марта.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в Подмосковье руками "радикальных исламистов" подготовили украинские спецслужбы. По его словам, подготовку нападавшие на "Крокус Сити Холл" террористы якобы проходили на Ближнем Востоке. О якобы причастности Украины к атаке заявил и глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Все мировое сообщество верит, что теракт в "Крокусе" совершило ИГ

Большая часть мирового сообщества, при этом, сходится во мнении, что за терактом в "Крокусе" стоит ячейка террористической организации ИГ "Вилаят Хорасан". В частности, "делом рук ИГ" трагедию в Подмосковье назвала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Той же версии придерживаются представители Госдепартамента США и Белого дома.

Сама группировка ИГ также взяла на себя ответственность за совершение теракта в "Крокус Сити Холле".

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