Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал Назримада Лутфуллои по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" до 22 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 29 марта. Лутфуллои, как и других подозреваемых, обвиняют в совершении теракта, повлекшем смерть людей, в составе организованной группы (пункт "б" ч.3 ст. 205 УК РФ). 28 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитался о задержании еще одного подозреваемого по делу. По его словам, он мог участвовать "в схеме финансирования террористов".

Как пишет Telegram-канал Shot, арестованному 24 года, он родом из Таджикистана, но проживал по временной регистрации в московском районе Гольяново. "Не работает, не женат, детей нет, ранее был суди", - говорится в посте. В свою очередь, "Известия" утверждают, что Лутфуллои был задержан на следующий день после теракта в "Крокусе" 23 марта при проверке документов сотрудниками полиции около концертной площадки. "В ответ на просьбу полицейских предъявить удостоверяющие личность документы он начал нецензурно выражаться и вести себя вызывающе", - пишет издание. 25 марта Преображенский суд Москвы назначил ему административное наказание по статье о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию представителя власти.

Обыски прошли в офисе криптобиржи. Telegram-каналы связывают это с делом о теракте

Днем 29 марта силовики пришли с обысками в офис криптобиржи Brebit в башне "Федерация" в Москва-сити, написали Telegram-каналы Shot и Baza, а также ТАСС. Mash также сообщил об обыске в офисе биржи ABCeX.

Каналы связывают действия силовиков с терактом в "Крокусе", но Brebit это отрицает. "Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", - говорится в посте, опубликованном в их официальном Telegram-канале.

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