Таджикистан: Задержано девять человек по делу "Крокуса"

Задержанные подозреваются в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Спецслужбы Таджикистана полагают, что эти люди связаны также с группировкой "Исламское государство".

В Таджикистане задержаны девять местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К ("Вилаят Хорасан") и исполнителями теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в результате которого погибли, по последним данным 144 человека, сообщили в пятницу, 29 марта, агентства Reuters и РИА "Новости" со ссылкой на источники в спецслужбах Таджикистана.

По словам собеседников журналистов, задержания проведены 25 марта в городе Вахдат, после чего подозреваемые были доставлены в Душанбе. В оперативных мероприятиях участвовали российские силовики, прибывшие в Таджикистан. Других подробностей не сообщается.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщала, что в рамках расследования дела в "Крокусе" задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". В то же время российское руководство подозревает в причастности к теракту Украину, которая эти обвинения отвергает. Западные страны, включая США и Германию, с самого начала заявляли, что Киев не имеет никакого отношения к случившемуся, а теракт является делом рук террористов из ИГ.

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