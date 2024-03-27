Кремлю важно сделать виновной в теракте в "Крокусе" Украину

Теракт - не выигрышная тема для Путина. Обвинив украинцев, он ушел на второй план, оставив Патрушеву с Бортниковым "пробивать окно" в Украину и успокаивать россиян, считает Иван Преображенский.

Сотрудник силовых структур РФ на фоне сгоревшего здания "Крокус Сити Холл", где произошел теракт Фото: AFP/Getty Images

Террористы, атаковавшие концертный зал "Крокус Сити Холл" около Москвы, якобы пробивались оттуда в Украину и ею же были подготовлены и направлены в российскую столицу. Такова версия российских властей, при этом всерьез ее доказывать они не слишком и стараются. Возможно потому, что для них важнее - найти повод обвинить Киев.

"Расследование" Путин поручил силовикам

Российские пропагандисты сразу, как только появилась первая информация о теракте, пока люди продолжали задыхаться в туалетах горящего концертного зала, начали продвигать версию о якобы виновности Украины. Ненадолго она отошла на второй план, когда стало понятно, что ответственность на себя берет ячейка ИГ-Х, а видео подтверждают, как минимум, участие в этом нападении исламских террористов. Но Владимир Путин своим заметно запоздалым выступлением четко обозначил схему, которой дальше необходимо придерживаться как в пропаганде, так и при так называемом "расследовании" теракта.

Обозреватель DW Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Отрицать участие исламских террористов российский правитель не стал, но заявил, что действовали они при поддержке и по поручению украинских властей. Ну, а с места теракта они рвались к границе с Украиной, где якобы для них "держали окно". Версию тут же подтвердил белорусский узурпатор Александр Лукашенко, традиционно отзывающийся эхом на наиболее абсурдные высказывания своего российского "старшего брата". По версии Минска, террористы рвались в Беларусь - зачем и куда, конечно, объяснять не стали.

Впрочем, на этом заявлении активное участие российского правителя в интерпретации причин и последствий теракта завершилось - он передал эстафету силовикам: секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и главе ФСБ Александру Бортникову. Оно и понятно, тефлоновый Путин боится, что на его имидже безальтернативного национального лидера появятся царапины - "повиснут" трупы из "Крокус Сити Холл" и потянут его рейтинг вниз.

Теперь силовики соберут на себя весь негатив. Они уже приступили к этому, попутно, столь же бездоказательно, как в обвинениях против Украины, расширяя список "инициаторов" теракта сразу на Великобританию и США. Причем их задачи не только привычные - повышение воинственного духа россиян, но и психотерапевтические.

Кремль хочет, чтобы люди поверили в "украинский след"

Новая угроза пугает россиян - страх и без того главная эмоция в обществе, воцарившаяся еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Речь о появлении, а точнее о возрождении старого-нового врага - исламского терроризма. В это просто не хочется верить.

Неудивительно, что многим будет легче поверить в "украинский след", пусть даже бездоказательный и абсурдный. Но только не в возвращение в Россию исламского терроризма. Вот Кремль и дает людям возможность поверить в "украинскую версию", причем весьма навязчиво.

Хотя, конечно, есть риск, что не поверят. Например, Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники в верхах российской власти, уже сейчас пишет, что окружение Путина не верит в виновность Украины. Правящий класс почувствовал свою незащищенность. Ведь им известно, что профессиональные силовики, умеющие реально бороться с терроризмом или лежат в земле в Киевской области с весны 2022 года, или служат на временно оккупированных территориях Украины. Оставшиеся же в России умеют лучше резать уши и присоединять провода к половым органам подозреваемых.

И это, в перспективе, может привести к мысли о том, что виноват в их беззащитности лично Владимир Путин, требующий сконцентрировать все силы на войне против Украины. Впрочем, пока это только гипотетическая угроза - пока нет верифицируемых свидетельств того, что не верящие в "украинский след" через свои сомнения начинают искать альтернативу Путину или путинизму, чтобы защитить себя и своих детей от терроризма.

Путин зациклился на Киеве

Трагедия в "Крокус Сити Холл" отчетливо показывает, что Кремль не хочет видеть никаких проблем, кроме проблемы военной победы на Украиной. Как ради псевдовыборов Путин не эвакуировал Белгород, жертвуя белгородцами, так и тут жертвы террористов при помощи наглой пропагандистской манипуляции превращаются в "солдат путинизма", на могилах которых российские власти хотят выстроить новый антиукраинский нарратив.

Эта стратегия пока, с ограничениями, похоже, работает. Но риски для Кремля становятся более отчетливыми. Те самые "источники" Bloomberg - яркое тому подтверждение. Яркое, но пока все же не дающее уверенности, что российское общество начнет из чувства самосохранения искать Путину альтернативу или хотя бы требовать от властей реальной защиты. Скорее на головы тех, кого пробудит этот теракт, власти успеют обрушить новые репрессии.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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