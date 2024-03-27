"Мы предупредили". Когда спецслужбы обмениваются информацией

О готовящемся в России теракте американские спецслужбы предупредили еще 7 марта. В этот день на сайте посольства США в России появилась информация о возможной подготовке экстремистами нападений в местах скопления людей и рекомендация избегать их в течение следующих 48 часов.

Предупреждение спецслужб США не было воспринято в Москве всерьез

Теракт произошел 15 дней спустя - в концертом зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Уже через несколько часов после трагедии официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон уточнила, что предупреждение 7 марта "было направлено американскими властями и российским органам, как того требует наша политика обязательного предупреждения об опасности". О прочих деталях или источниках информации Уотсон не сообщила.

Эксперт Петер Нойман Фото: Srecko Matic/DW

Однако, похоже, предупреждение не было воспринято всерьез, считает эксперт Королевского колледжа Лондона Петер Нойман (Peter Neumann). В качестве доказательства он приводит выступление президента РФ Владимира Путина, который за несколько дней до теракта в Красногорске назвал американское предупреждение "откровенным шантажом" с намерением "запугать, дестабилизировать наше общество". "Он не отнесся к предупреждению серьезно", - делает вывод эксперт в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Позже, уже после теракта, в российских спецслужбах признали факт получения информации от спецслужб США, однако, по словам директора ФСБ Бортникова, информация была не конкретной, а носившей "общий характер".

"Сотрудничества с российскими спецслужбами сейчас просто нет"?

В данный момент в Вашингтоне рассматривают Россию как риск для национальной безопасности и последовательно фиксируют угрозы, высказываемые Путиным в адрес США. "Я думаю, что американцы поэтому и сделали публичным предупреждение о готовящемся теракте, что сотрудничества с российскими спецслужбами сейчас просто нет", - полагает Михаэль Гётшенберг (Michael Götschenberg), аналитик объединения общественно-правовых СМИ Германии - ARD - по вопросам безопасности.

"Сотрудничества с российскими спецслужбами сейчас просто нет"? Фото: Maxim Shemetov/File Photo/REUTERS

В свою очередь, система обмена информацией между спецслужбами западных стран налажена довольно хорошо, рассказывает Гётшенберг. Причина в том, что террористические группировки вроде "Вилаят Хорасан" (ИГ-Х) давно не ограничивают свою деятельность государственными границами - что как раз и доказывают последние теракты в России, Иране и Афганистане - а потому и спецслужбам нужно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасность граждан. Эксперт признает, что довольно часто "наводка" дружественных спецслужб в итоге ни к чему не приводит - но иногда на основании полученной информации инициируют расследования и проводят задержания подозреваемых.

Обмен информацией между спецслужбами

Для спецслужб США основанием для международного обмена информацией с зарубежными коллегами является директива Duty to Warn ("Обязанность предупреждать"), первоначально принятая еще в 1947 году, и указ президента США Рональда Рейгана от 1981 года. Однако именно в последние годы частота обмена информацией возросла, замечает Михаэль Гётшенберг. По его мнению, переломным моментом стали теракты 11 сентября 2001 года в США. "Стало ясно, что не должна никогда повториться ситуация, когда "(спецслужбы. - Ред.) не поделились друг с другом важной информацией", - напоминает эксперт.

Что касается немецких спецслужб, то Гётшенберг положительно отзывается об их реакции на предупреждения иностранных коллег. "У нас было несколько случаев за последние два года, когда сторонников ИГ подозревали в подготовке терактов - и их планы удавалось разрушить уже на ранней стадии", - напоминает он. Так, в Кёльне объектом внимания исламистов уже был Кёльнский собор и один из городских праздников, которые в конце 2023 года они предположительно выбрали в качестве целей. А в середине марта 2024 года в Гере были арестованы два афганца, которых подозревают в подготовке теракта в Швеции.

Сотрудники спецподразделения перед Кельнским собором, закрытым из-за террористической угрозы, 31 декабря 2023 года Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Эксперт Петер Нойман из Королевского колледжа Лондона в этой связи указывает на последнюю статистику полицейской службы ЕС - Европола. Согласно этим данным, с началом войны Израиля против террористической группировки ХАМАС число планирующихся терактов в Европе резко возросло.

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