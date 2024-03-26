Лукашенко опроверг слова об украинском окне для террористов

По словам правителя Беларуси, "кураторы" террористов "понимали, что в Беларусь заходить нельзя". Ранее, президент России утверждал, что для террористов было подготовлено окно на российско-украинской границе.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко фактически опроверг версию российских властей о подготовленном Украиной окне на границе для террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл". Об этом во вторник, 26 марта, сообщает информационное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, сразу после теракта были задействованы все силовые подразделения и выставлены посты на дорогах - в том числе и с Россией. "Поэтому они [террористы] в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", - подчеркнул он, добавив, что и "кураторы" террористов "понимали, что в Беларусь заходить нельзя". При этом, Лукашенко пообещал созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и поделиться с ним своими подозрениями по поводу "кураторов".

Путин и российские силовики обвиняют Украину

Машину с террористами, устроившими нападение в "Крокус Сити Холле", задержали, по данным ФСБ России, в Брянской области примерно в 140 км от границы с Украиной. Президент России Владимир Путин, обратившись к россиянам спустя почти сутки после теракта, жертвами которого по официальным данным стало 139 человек и пострадали еще 182 человека, заявил, что преступники двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было "подготовлено окно" для перехода границы.

Эту же позицию разделяют и российские силовики. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", а готовили его радикальные исламисты. Бортников также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, являющийся одним из ближайших советников Путина, также заявил, что Украина причастна к теракту в "Крокус Сити Холле". На вопрос о том, кто, по его мнению, организовал данное преступление, Киев или "Исламское государство" (ИГ), он ответил, что виновата Украина.

Украина отрицает причастность к теракту

Правительство в Киеве отрицает какую бы то ни было причастность к теракту в "Крокус Сити Холле". В то же время афганское подразделение ИГ "Вилаят Хорасан" неоднократно заявляло, что берет на себя ответственность за это нападение.

Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту.

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