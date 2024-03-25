У Путина нет доказательств причастности Украины к теракту

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - заявил президент России.

Президент России Владимир Путин признал, что следствие не располагает доказательствами причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". "Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов ... Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - заявил он в понедельник, 25 марта, в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

Российский президент заявил, что на вопрос о заказчиках преступления необходимо ответить следствию. Кроме того, он велел разобраться в причинах, по которым радикальные исламисты заинтересованы в атаках на Россию, и почему они "идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан".

Продолжая "украинскую тему", Путин указал, что следствию "предстоит ответить на вопрос, почему террористы после преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал". По мнению президента России, нападение "может быть лишь звеном" в серии атак, совершенных тем, кто воюет с Россией "руками неонацистского киевского режима". Уточнять, кого он имеет в виду, Путин не стал.

На совещании было названо новое официальное число погибших в результате теракта: 139 человек.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали. ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, граждане Таджикистана. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Смотрите также: