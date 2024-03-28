США передали РФ не все данные о подготовке теракта в Москве

США не поделились всей имевшейся у них информацией из опасений раскрыть свои источники, сообщила The New York Times. Полученная от США информация носила общий характер, сказал директор ФСБ Бортников.

Спецслужбы США передали в Россию лишь часть имевшейся у них информации об угрозе теракта в Москве из опасений раскрыть свои источники, сообщила в четверг, 28 марта, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской администрации. "Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили США предоставить какую-либо информацию о плане (террористов. - Ред.) сверх необходимой, из опасений, что российские власти могут узнать источники или методы разведки", - пишет NYT.

Собеседники издания предположили, что в России, получив в начале марта информацию о высоком риске теракта в течение ближайших 48 часов, могли сосредоточить главное внимание на временных рамках, и когда в этот промежуток времени нападения не произошло, то восприняли предупреждение с недоверием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявил, что в Кремле об этом ничего не известно. При этом он призвал относиться к материалам NYT "с большой осторожностью".

Бортников: Данные США носили общий характер

Посольство США в России 7 марта сообщило, что "экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты", и призвало своих граждан избегать скоплений людей. Уже после теракта в "Крокус Сити Холле" директор ФСБ Александр Бортников признал, что спецслужбы США предупреждали российскую сторону о готовящемся нападении, но заявил, что это была "информация общего характера", которая на тот момент не подтвердилась.

"Это информация общего характера - о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений. К большому сожалению, наши действия, которые мы осуществляли в отношении конкретных групп и конкретных лиц, - эта информация на тот момент не подтвердилась", - сказал Бортников журналистам 26 марта.

Путин посчитал предупреждение шантажом

По словам директора ФСБ, была информация о том, что теракт планировался не на концерте, а во время президентских выборов. "Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующая атака", - отметил Бортников.

За три дня до нападения на "Крокус" президент России Владимир Путин характеризовал как "провокационные" заявления о возможности терактов в России. "Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - говорил он на коллегии ФСБ.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли, по последним данным, 143 человека. Силовики РФ сообщили о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей преступления.

Российские силовики, близкие к президенту Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту. Украина отрицает любую причастность к случившемуся. Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокусе".

Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка "ИГ - Вилаят Хорасан". Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание достоверным.

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