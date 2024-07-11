Анналена Бербок не будет кандидатом "зеленых" в канцлеры ФРГ

Анналена Бербок заявила о желании сконцентрироваться на своих задачах на посту министра иностранных дел.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не будет кандидатом от партии "Союз 90" / "зеленые" на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг в 2025 году. Такое заявление сама политик сделала в интервью американскому телеканалу CNN в среду, 10 июля.

Свое решение Бербок обосновала ответственностью, которая лежит на ней как главе МИД, и желанием сконцентрироваться на поиске путей выхода из международных кризисов. "В свете российской агрессивной войны (против Украины. - Ред.), а теперь и драматичной ситуации на Ближнем Востоке, нужно не меньше, но больше дипломатии. Иначе пробел заполнят другие", - подчеркнула она.

Кто станет кандидатом "зеленых" на пост канцлера?

Наблюдатели полагают, что кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии "зеленых" теперь, скорее всего, станет нынешний министр экономики ФРГ и вице-канцлер страны Роберт Хабек (Robert Habeck). Со своей стороны Бербок пообещала в интервью CNN, что будет делать все, чтобы поддержать свою партию в предвыборной борьбе.

В 2021 году Анналена Бербок была кандидатом "Союзf 90" / "зеленыü" на выборах в бундестаг. Тогда ее партия набрала 14,7% голосов избирателей, заняв третье место после Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС).

Симпатии немецких избирателей

Согласно опросам, результаты которых приводит на своем сайте новостная передача Tagesschau, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то "зеленых" подержали бы 13% немцев. Это оказалось бы четвертым результатом - после ХДС/ХСС, правых популистов из "Альтернативы для Германии" и СДПГ.

Коллеги Бербок по партии - в частности, сопредседательницы фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann) и Катарина Дрёге (Katharina Dröge), а также сопредседатели партии Омуд Нурипур (Omid Nouripour) и Рикарда Ланг (Ricarda Lang) - с похвалой отозвались о решении Бербок не выдвигаться в канцлеры, а вместо этого сконцентрироваться на своей работе на посту министра иностранных дел.