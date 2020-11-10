Миротворческие инициативы Зеленского не убедили украинцев

За последний год команда президента Украины выступила с рядом мирных инициатив по Донбассу. Но, как свидетельствуют опросы, украинцы так и не увидели в них удачных решений власти по приближению мира.
После саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года украинцы так и "не увидели решительных или удачных решений власти, которые могли бы приблизить мир в Донбассе". Такой вывод содержится в аналитической записке Школы политической аналитики Национального университета " Киево-Могилянская академия" и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Документ под названием "Выполнение договоренностей Парижского саммита: ожидания и реакция украинцев" был обнародован в понедельник, 7 декабря, в Киеве. Как отмечают авторы исследования, большинство в украинском обществе сомневается в том, что инициативы властей Украины могут лучше, чем прежде, защищать национальные интересы в ходе переговоров с Россией.
Среди наиболее резонансных инициатив Киева в исследовании упоминается идея создания Национальной платформы примирения и единства, которую команда президента Владимира Зеленского продвигала весной этого года силами советника Совнацбеза Сергея Сивохо. Эксперты отмечают, что эта инициатива осталась непонятной большинству украинцев. Опрос населения, проведенный весной этого года, показал, что большинство респондентов не смогли определиться со своим отношением к этой инициативе. Как сообщается в аналитической записке, каждый третий опрошенный отказался отвечать или выбирал вариант "трудно сказать" (36,3%). Вторым по популярности ответом стало неопределенное "и да, и нет" (15,8%). Такая неопределенность, по мнению авторов опроса, может быть следствием неудачной коммуникации целей и задач этой платформы.
Низкий уровень общественной поддержки получило и предложение Зеленского о "совместном патрулировании" с "представителями" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву (ОРДЛО). Президент Украины выдвинул ее на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Как отмечают авторы аналитической записки, такое патрулирование фактически предусматривает военное взаимодействие военнослужащих Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, что неприемлемо для большей части украинского общества. Лишь 25,5% одобрили этот шаг, а 38,5% с ним не согласились. И снова 36% опрошенных вообще не смогли сформировать какого-либо однозначного мнения. В конце концов, команде президента пришлось отказаться от этой идеи.
Не менее резонансным стало и предложение создать так называемый "консультативный совет", с участием представителей ОРДЛО. Об этом зашла речь на одном из заседаний Трехсторонней контактной группы в начале марта. Несмотря на провал этой инициативы, дискуссия вокруг нее поставила важный вопрос о признании или непризнании легитимности представителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".
Заслуживает внимания, что отношение населения к этой проблеме зависит от конкретной формулировки вопроса, сказано в исследовании. Так, только каждый пятый поддерживает признание так называемых "представителей" ОРДЛО официальной стороной переговоров Трехсторонней контактной группы. В то же время, ответы на вопросы о целесообразности прямых переговоров украинской власти с представителями ОРДЛО почти одинаково разделились между теми, кто одобряет этот шаг (35%), и носителями противоположной позиции (33%).
"Такие результаты свидетельствуют о том, что в украинском обществе достаточно высокий уровень неопределенности относительно формата переговоров с Россией и "представителями" ОРДЛО, - сделали вывод эксперты. По их мнению, большинство граждан не уверено, что даже так называемые "прямые переговоры" откроют путь к успеху, а ни приведут к потере украинского суверенитета в пользу России.
Политика Зеленского по реинтеграции ОРДЛО тоже не получила поддержку украинского общества. Перед парижским саммитом в ноябре 2019 только 14% украинцев были готовы ради мира на любые компромиссы. А уже в июле этого года их стало 20%. В то же время увеличилось количество и тех, кто выступает за мир с позиции силы - 21,7%, что является самым высоким показателем с 2015 года. При этом доля сторонников умеренных действий снизилась до 48,3%.
Противоречивые действия команды президента усилили раскол между сторонниками уступок России любой ценой и силовых действий в Донбассе, заключают авторы исследования. По их мнению, такая ситуация только усложняет формулировки и продвижение компромиссных решений. "Донбасс и завершение войны - это ключевые, центральные темы для Зеленского. Но он сам себя заводит в ловушку, когда обещает мир, но не может его достичь", - отметила политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.
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