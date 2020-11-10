Миротворческие инициативы Зеленского не убедили украинцев

После саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года украинцы так и "не увидели решительных или удачных решений власти, которые могли бы приблизить мир в Донбассе". Такой вывод содержится в аналитической записке Школы политической аналитики Национального университета " Киево-Могилянская академия" и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Документ под названием "Выполнение договоренностей Парижского саммита: ожидания и реакция украинцев" был обнародован в понедельник, 7 декабря, в Киеве. Как отмечают авторы исследования, большинство в украинском обществе сомневается в том, что инициативы властей Украины могут лучше, чем прежде, защищать национальные интересы в ходе переговоров с Россией.

Неудачная коммуникация инициатив по Донбассу

Среди наиболее резонансных инициатив Киева в исследовании упоминается идея создания Национальной платформы примирения и единства, которую команда президента Владимира Зеленского продвигала весной этого года силами советника Совнацбеза Сергея Сивохо. Эксперты отмечают, что эта инициатива осталась непонятной большинству украинцев. Опрос населения, проведенный весной этого года, показал, что большинство респондентов не смогли определиться со своим отношением к этой инициативе. Как сообщается в аналитической записке, каждый третий опрошенный отказался отвечать или выбирал вариант "трудно сказать" (36,3%). Вторым по популярности ответом стало неопределенное "и да, и нет" (15,8%). Такая неопределенность, по мнению авторов опроса, может быть следствием неудачной коммуникации целей и задач этой платформы.

Низкий уровень общественной поддержки получило и предложение Зеленского о "совместном патрулировании" с "представителями" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву (ОРДЛО). Президент Украины выдвинул ее на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Как отмечают авторы аналитической записки, такое патрулирование фактически предусматривает военное взаимодействие военнослужащих Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, что неприемлемо для большей части украинского общества. Лишь 25,5% одобрили этот шаг, а 38,5% с ним не согласились. И снова 36% опрошенных вообще не смогли сформировать какого-либо однозначного мнения. В конце концов, команде президента пришлось отказаться от этой идеи.

Украинское общество - о "представителях" ОРДЛО

Не менее резонансным стало и предложение создать так называемый "консультативный совет", с участием представителей ОРДЛО. Об этом зашла речь на одном из заседаний Трехсторонней контактной группы в начале марта. Несмотря на провал этой инициативы, дискуссия вокруг нее поставила важный вопрос о признании или непризнании легитимности представителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Заслуживает внимания, что отношение населения к этой проблеме зависит от конкретной формулировки вопроса, сказано в исследовании. Так, только каждый пятый поддерживает признание так называемых "представителей" ОРДЛО официальной стороной переговоров Трехсторонней контактной группы. В то же время, ответы на вопросы о целесообразности прямых переговоров украинской власти с представителями ОРДЛО почти одинаково разделились между теми, кто одобряет этот шаг (35%), и носителями противоположной позиции (33%).

"Такие результаты свидетельствуют о том, что в украинском обществе достаточно высокий уровень неопределенности относительно формата переговоров с Россией и "представителями" ОРДЛО, - сделали вывод эксперты. По их мнению, большинство граждан не уверено, что даже так называемые "прямые переговоры" откроют путь к успеху, а ни приведут к потере украинского суверенитета в пользу России.

Пункт пропуска на неподконтрольные Киеву территории Донбасса

Поляризация мнений о политике Зеленского в Донбассе

Политика Зеленского по реинтеграции ОРДЛО тоже не получила поддержку украинского общества. Перед парижским саммитом в ноябре 2019 только 14% украинцев были готовы ради мира на любые компромиссы. А уже в июле этого года их стало 20%. В то же время увеличилось количество и тех, кто выступает за мир с позиции силы - 21,7%, что является самым высоким показателем с 2015 года. При этом доля сторонников умеренных действий снизилась до 48,3%.

Противоречивые действия команды президента усилили раскол между сторонниками уступок России любой ценой и силовых действий в Донбассе, заключают авторы исследования. По их мнению, такая ситуация только усложняет формулировки и продвижение компромиссных решений. "Донбасс и завершение войны - это ключевые, центральные темы для Зеленского. Но он сам себя заводит в ловушку, когда обещает мир, но не может его достичь", - отметила политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

Смотрите также:

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Усталость У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса На угольной шахте в Красноармейске На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Жизнь в тумане Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Рядом с линией фронта Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Рабочее утро Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Перекур Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Хочется оставаться красивой Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Уголь Донбасса "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне. Автор: Наталия Королева

