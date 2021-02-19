Объем торговли Германии с Россией упал до уровня 2005 года

На фоне пандемии коронавируса значительно сократились объемы торговли Германии с восточночноевропейскими странами, сообщил в пятницу, 19 февраля, Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Особенно сильно снизились показатели торговых отношений с Россией: в 2020 году объемы торговли ФРГ и РФ сократились на 22,2 процента до 45 млрд евро, указала организация, лоббирующая интересы немецких фирм, которые ведут бизнес в Восточной Европе. Это наиболее низкий уровень с 2005 года, говорится в заявлении.
РФ опустилась на 3-е место в списке торговых партнеров ФРГ в Восточной Европе
Показатель немецкого экспорта в Россию упал по итогам прошлого года на 13,1 процента - до 23 млрд евро, показатель импорта Германией российских товаров - почти на 30 процентов до 22 млрд евро, отмечает далее организация. Тем самым Россия опустилась на третье место в списке важнейших торговых партнеров Германии в Восточной Европе. На вторую строку поднялась Венгрия, главным торговым партнером ФРГ в регионе остается Польша.
В случае с Россией 2020 год был крайне тяжелым - не только из-за связанного с коронавирусом кризиса, но и из-за жестких политических конфликтов, которые заметно отражаются на экономике", - заявил председатель Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes).
По его словам, Германии следует принять меры на фоне политического конфликта с Россией. Однако они должны не касаться экономических проектов, таких как "Северный поток - 2", а быть направлены на сферы, по которым у стран имеются разногласия, считает Хермес.
Торговля с Восточной Европой сократилась на 8,4 процента
В общей сложности в прошлом году объемы торговли Германии с 29 странами Центральной и Восточной Европы сократились почти на 39 млрд евро (8,4 процента) - до 423 млрд евро. При этом объемы немецкого экспорта в эти страны снизились на 7,2 процента до 214 млрд евро, объемы импорта ФРГ из этих государств - на 9,5 процента до 208 млрд евро. Объем торговли Германии со странами Центральной и Восточной Европы составляет почти 19 процентов всего немецкого внешнеторгового оборота.
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Автор: Андрей Гурков