 Объем торговли Германии с Россией упал до уровня 2005 года | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Объем торговли Германии с Россией упал до уровня 2005 года

Объемы торговли Германии и России в 2020 году сократились на 22,2 процента, заявил Восточный комитет немецкой экономики.

Флаги Германии и России

На фоне пандемии коронавируса значительно сократились объемы торговли Германии с восточночноевропейскими странами, сообщил в пятницу, 19 февраля, Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Особенно сильно снизились показатели торговых отношений с Россией: в 2020 году объемы торговли ФРГ и РФ сократились на 22,2 процента до 45 млрд евро, указала организация, лоббирующая интересы немецких фирм, которые ведут бизнес в Восточной Европе. Это наиболее низкий уровень с 2005 года, говорится в заявлении.

РФ опустилась на 3-е место в списке торговых партнеров ФРГ в Восточной Европе

Показатель немецкого экспорта в Россию упал по итогам прошлого года на 13,1 процента - до 23 млрд евро, показатель импорта Германией российских товаров - почти на 30 процентов до 22 млрд евро, отмечает далее организация. Тем самым Россия опустилась на третье место в списке важнейших торговых партнеров Германии в Восточной Европе. На вторую строку поднялась Венгрия, главным торговым партнером ФРГ в регионе остается Польша.

В случае с Россией 2020 год был крайне тяжелым - не только из-за связанного с коронавирусом кризиса, но и из-за жестких политических конфликтов, которые заметно отражаются на экономике", - заявил председатель Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes).

По его словам, Германии следует принять меры на фоне политического конфликта с Россией. Однако они должны не касаться экономических проектов, таких как "Северный поток - 2", а быть направлены на сферы, по которым у стран имеются разногласия, считает Хермес.

Торговля с Восточной Европой сократилась на 8,4 процента

В общей сложности в прошлом году объемы торговли Германии с 29 странами Центральной и Восточной Европы сократились почти на 39 млрд евро (8,4 процента) - до 423 млрд евро. При этом объемы немецкого экспорта в эти страны снизились на 7,2 процента до 214 млрд евро, объемы импорта ФРГ из этих государств - на 9,5 процента до 208 млрд евро. Объем торговли Германии со странами Центральной и Восточной Европы составляет почти 19 процентов всего немецкого внешнеторгового оборота.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:25

В немецком Лубмине обеспокоены атаками на "Северный поток-2" и хотят достроить газопровод

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель, Макрона и других западных лидеров возмутило дело Навального и насилие против мирных людей  

Как Северный поток-2 связан с Навальным, или Ждать ли Путину санкций США и ЕС. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

"Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы  

Чем закончится судный день Алексея Навального?  

Туризм-2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно