 Германия в 2020 году депортировала вдвое меньше мигрантов | Новости из Германии о Германии | DW | 03.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия в 2020 году депортировала вдвое меньше мигрантов

Большинство мигрантов были высланы из Германии в Грузию и Албанию. В 2020 году депортация впервые была осуществлена и во Францию.

Выворение мигрантов из Германии

Германия на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выслала из страны 10 800 мигрантов - вдвое с лишним меньше, чем годом ранее, когда из ФРГ было выдворено 22 097 человек, сообщило в среду, 3 марта, агентство dpa со ссылкой на находящуюся в его распоряжении копию ответа МВД ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Согласно документу, больше всего мигрантов было выслано в Грузию (928) и Албанию (926). За ними следуют Сербия и - впервые - страна Евросоюза Франция. В соответствии с требованиями так называемого Дублинского соглашения, мигранты обычно выдворяются в ту страну Евросоюза, через которую они первоначально попали в ЕС.

Северный Рейн - Вестфалия выслала большинство мигрантов

Почти 9 тысяч человек было выдворено из ФРГ воздушным, 1780 - морским и около 50 - наземным путем. Почти 23 процента всех высланных были женщины, 18 процентов - несовершеннолетние. Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия депортировала наибольшее число мигрантов.

МВД отказалось уточнить, какие авиалинии используются для высылки мигрантов, сославшись на то, что подобная огласка может спровоцировать шквал критики в адрес этих авиакомпаний, и в результате они откажутся от сотрудничества.

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Йельпке (Ulla Jelpke) отметила, что все чаще поступают сообщения о применении жестких методов при выдворении мигрантов. "Из страны высылаются в том числе старики, больные, нуждающиеся в лечении и даже те, кто родился в Германии и не владеет языком своей предполагаемой страны происхождения", - указала она.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 22:25

Как в Германии борются против нелегальных гастарбайтеров - Европа в фокусе (19.11.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Орбан изменил Будапешт и что происходит с беженцами на границах ЕС. Европа в фокусе (25.02.2021)  

Смертельно опасный путь в Европу. Европа в фокусе (10.12.2020)  

Также по теме

Bildergalerie Prominente & Corona-Infektion | Friedrich Merz, CDU

Кандидат в председатели ХДС выступил против приема мигрантов из лагерей в Боснии и Греции 02.01.2021

Оказывать помощь нелегальным мигрантам в лагерях в Боснии и Греции обязан весь ЕС, а не только Германия, и делать это нужно на местах, заявил немецкий политик.

Symbolbild Angeklagter in Handschellen

В Германии решили не продлевать тотальный запрет на высылку сирийцев 11.12.2020

Германская федерация и ее земли намерены высылать сирийцев из числа преступников обратно на родину. Тотальный запрет на высылку из ФРГ в Сирию продлеваться не будет.

Symbolbild - Abschiebung

В высылке мигрантов из ФРГ участвуют все больше полицейских 14.12.2019

В 2005 году при экстрадиции из Германии мигрантов сопровождали в общей сложности около 5800 представителей полиции, а с января по октябрь 2019 года их число превысило 11 тысяч.

Реклама

Самые читаемые

США прекращают оборонный экспорт в Россию  

Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?  

Коронавирус в Германии: отмена локдауна вопреки третьей волне?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно