Германия в 2020 году депортировала вдвое меньше мигрантов

Германия на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выслала из страны 10 800 мигрантов - вдвое с лишним меньше, чем годом ранее, когда из ФРГ было выдворено 22 097 человек, сообщило в среду, 3 марта, агентство dpa со ссылкой на находящуюся в его распоряжении копию ответа МВД ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Согласно документу, больше всего мигрантов было выслано в Грузию (928) и Албанию (926). За ними следуют Сербия и - впервые - страна Евросоюза Франция. В соответствии с требованиями так называемого Дублинского соглашения, мигранты обычно выдворяются в ту страну Евросоюза, через которую они первоначально попали в ЕС.

Северный Рейн - Вестфалия выслала большинство мигрантов

Почти 9 тысяч человек было выдворено из ФРГ воздушным, 1780 - морским и около 50 - наземным путем. Почти 23 процента всех высланных были женщины, 18 процентов - несовершеннолетние. Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия депортировала наибольшее число мигрантов.

МВД отказалось уточнить, какие авиалинии используются для высылки мигрантов, сославшись на то, что подобная огласка может спровоцировать шквал критики в адрес этих авиакомпаний, и в результате они откажутся от сотрудничества.

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Йельпке (Ulla Jelpke) отметила, что все чаще поступают сообщения о применении жестких методов при выдворении мигрантов. "Из страны высылаются в том числе старики, больные, нуждающиеся в лечении и даже те, кто родился в Германии и не владеет языком своей предполагаемой страны происхождения", - указала она.

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