 Газопровод ″Северный поток″ остановился на 10 дней | Экономические новости из Германии | DW | 13.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Газопровод "Северный поток" остановился на 10 дней

В связи с плановым ремонтом прокачка газа прекращена по обеим ниткам магистрали. Газопровод "Северный поток" транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки.

Терминал Северного потока в Любмине

Терминал "Северного потока" в Любмине

Nord Stream AG со вторника, 13 июля, остановил прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому ежегодному техническому обслуживанию на 10 дней, говорится в сообщении компании.

В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - сообщили в компании.

"Северный поток" - магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до приемного терминала в Любмине (Германия). Оттуда операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport, которые эксплуатируют сухопутные отводы от магистрали, поставляют газ в другие страны Европы. Газопровод транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки. В 2020 году по нему было направлено 60 млрд кубических метров.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:17

Рекордно высокие цены на газ: "Газпром" шантажирует Европу ради "Северного потока-2"? (08.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Вот это да! "Северный поток - 2" не готов, а в ФРГ ввели в эксплуатацию его наземное продолжение EUGAL (16.04.2021)  

Министр экономики ФРГ: "У России огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии"  

Также по теме

Deutschland Anlandestation für Nord Stream 2

Компания-оператор обещает достроить "Северный поток-2" до конца августа 11.07.2021

98 процентов трубопровода уже завершено, а одна из линий готова полностью, заявил гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Nord Stream 2 l Russisches Verlegeschiff Fortuna, Wismar

Суд в Дюссельдорфе начал рассмотрение жалобы Nord Stream 2 30.06.2021

Оператор "Северного потока - 2" требует от Федерального агентства по сетям ФРГ пересмотреть решение не выводить газопровод из-под газовой директивы ЕС.

Deutschland Anlandestation für Nord Stream 2

Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2 02.07.2021

Поправка, призванная помешать Джо Байдену отказаться от санкций против российского газопровода, прошла голосование в комитете Палаты представителей. Теперь ее должны принять депутаты обеих палат Конгресса США.

Реклама

Самые читаемые

Зеленскому было что спросить на прощальном ужине с Меркель  

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

Как Лукашенко литовскую границу для мигрантов открыл  