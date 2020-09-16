Дебаты в бундестаге о ситуации в Беларуси: популисты против всех

Репортаж DW из германского парламента, депутаты которого оценивали мотивы участников протестов в Беларуси, требовали санкций против Лукашенко и взывали к особой ответственности России.
"Каждый в ответе за собственную глупость", - этой цитатой известного немецкого теолога и антифашиста Дитриха Бонхёфера (Diertrich Bonhoefer) представитель консервативной фракции ХДС/ХСС Себастьян Брем (Sebastian Brehm) завершил дискуссию в бундестаге, который в среду, 16 сентября, обсуждал ситуацию в Беларуси.
Обращался Брем при этом к депутатам правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые в оценке происходящего в Беларуси и вокруг нее заняли позицию, отличную от представителей всех прочих партий, представленных в парламенте Германии - правящих ХДС/ХСС и СДПГ, а также оппозиционных "зеленых", либеральной СвДП и посткоммунистов из Левой партии.
Дебаты открыл министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), описавший ситуацию в Беларуси, где после президентских выборов, прошедших 9 августа, не прекращаются мирные протесты против фальсификаций их итогов, от которых, по выражению Маса, "волосы встают дыбом".
Он резко осудил репрессии властей против лидеров протестного движения и членов Координационного совета белорусской оппозиции, отметив, что "на прошлой неделе только благодаря решительному вмешательству нескольких европейских дипломатов, включая немецкого посла в Беларуси, удалось предотвратить арест нобелевского лауреата, 72-летней Светланы Алексиевич у нее дома".
Министр не оставил никаких сомнений в том, что Германия "стоит на стороне людей, мирно выступающих против насилия и за своим права", и заявил, что "будет и дальше поддерживать белорусское гражданское общество". Пять из шести секторов, на которые по числу фракций разделен пленарный зал бундестага, встретили эти слова аплодисментами. Не хлопали только депутаты АдГ, которым отведен в зале крайне правый сектор. Глядя с пресс-трибуны, он - как на ладони. И скоро стало ясно, почему.
Вслед за министром выступал Вальдемар Хердт (Waldemar Herdt) - один из русскоговорящих депутатов фракции АдГ. С характерным акцентом, но на отличном немецком языке он назвал происходящее в Беларуси похожим на события в Сирии, Ираке и Украине, а общим знаменателем - подход западных стран, которые, по его словам, начинают без разбора поддерживать оппозицию, которая, продолжал Хердт, оборачивается террористами группировки "Исламское государство". Поэтому, мол, не следует удивляться жесткой реакции белорусских властей.
В ответ на это заявление генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в шутку пообещал "лично попросить у Путина выдать Хердту специальную премию за лучшую в году внешнеполитическую пропаганду в пользу Кремля".
А упомянутую в начале цитату Бонхёфера Себастьян Брем привел, комментируя выступление другого депутата АдГ - Антона Фризена (Anton Friesen), так же, как и Хердт, выходца из Казахстана.
Фризен сравнил протесты в Беларуси и их подавление белорусскими силовиками с действиями немецкой полиции на демонстрациях противников карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Проводить такое сравнение - полный абсурд и издевательство над протестующими белорусами, заявил в ответ социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), отметив, что в Беларуси "мы видим жесточайшее насилие на улицах, людей забивают дубинками до смерти, в то время как в Германии людям не мешают выходить на улицы даже с самыми нелепыми требованиями".
В остальном же в ходе парламентских дебатов речь шла о том, как оценивать происходящее в Беларуси, и мерах, которые в сложившейся ситуации следует принять Евросоюзу. Примечательно - и не это обратили внимание некоторые из выступавших - позицию правящих в Германии партий разделяют не только оппозиционные "зеленые" и либералы, но, в общем и целом, и посткоммунисты из Левой партии, что стало ясно по выступлению ее представителя Томаса Лутце (Thomas Lutze).
Как и почти все другие ораторы он считает протесты в Беларуси не результатом некоего заговора Запада, а "выражением протеста против властей предержащих в Минске", которым в ответ на эти протесты "ничего иного не приходит в голову, кроме как брутальное насилие, которое ничем невозможно оправдать".
Представитель Левой партии не стал даже возражать против введения санкций, что применительно к России немецкие посткоммунисты все время критикуют. Лутце считает лишь, что санкционная политика ЕС должны быть взвешенной, не затрагивать рядовых людей, быть эффективной по отношению к номенклатуре и распространяться лично на Александра Лукашенко, которого он также, как и другие депутаты, называет инициатором фальсификаций итогов выборов.
Вопрос о персональных санкциях против представителей режима в Минске, ответственных за фальсификацию итогов выборов и репрессии против протестующих, министры иностранных дел стран-членов ЕС будут обсуждать в Брюсселе в следующий понедельник, 21 сентября. И, как заявил в ходе дебатов в бундестаге Хайко Мас, включение Лукашенко в санкционный список тоже буде стоять на повестке дня.
В своем выступлении глава МИД ФРГ указал также на особую ответственность России за происходящее в Беларуси. Эта ответственность, по словам Маса, вытекает из особенно тесных отношений между двумя странами, которые не ставит под вопрос и белорусская оппозиция. "Но такой по-прежнему безоговорочной поддержкой Александра Лукашенко и гибридным влиянием Москва без сомнения утратит симпатии людей в Беларуси", - заявил Хайко Мас.
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