Дебаты в бундестаге о ситуации в Беларуси: популисты против всех

"Каждый в ответе за собственную глупость", - этой цитатой известного немецкого теолога и антифашиста Дитриха Бонхёфера (Diertrich Bonhoefer) представитель консервативной фракции ХДС/ХСС Себастьян Брем (Sebastian Brehm) завершил дискуссию в бундестаге, который в среду, 16 сентября, обсуждал ситуацию в Беларуси.

Обращался Брем при этом к депутатам правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые в оценке происходящего в Беларуси и вокруг нее заняли позицию, отличную от представителей всех прочих партий, представленных в парламенте Германии - правящих ХДС/ХСС и СДПГ, а также оппозиционных "зеленых", либеральной СвДП и посткоммунистов из Левой партии.

Хайко Мас: от масштаба фальсификаций волосы встают дыбом

Дебаты открыл министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), описавший ситуацию в Беларуси, где после президентских выборов, прошедших 9 августа, не прекращаются мирные протесты против фальсификаций их итогов, от которых, по выражению Маса, "волосы встают дыбом".

Глава МИД Германии Хайко Мас

Он резко осудил репрессии властей против лидеров протестного движения и членов Координационного совета белорусской оппозиции, отметив, что "на прошлой неделе только благодаря решительному вмешательству нескольких европейских дипломатов, включая немецкого посла в Беларуси, удалось предотвратить арест нобелевского лауреата, 72-летней Светланы Алексиевич у нее дома".

Министр не оставил никаких сомнений в том, что Германия "стоит на стороне людей, мирно выступающих против насилия и за своим права", и заявил, что "будет и дальше поддерживать белорусское гражданское общество". Пять из шести секторов, на которые по числу фракций разделен пленарный зал бундестага, встретили эти слова аплодисментами. Не хлопали только депутаты АдГ, которым отведен в зале крайне правый сектор. Глядя с пресс-трибуны, он - как на ладони. И скоро стало ясно, почему.

Премия популистам за прокремлевскую пропаганду

Вслед за министром выступал Вальдемар Хердт (Waldemar Herdt) - один из русскоговорящих депутатов фракции АдГ. С характерным акцентом, но на отличном немецком языке он назвал происходящее в Беларуси похожим на события в Сирии, Ираке и Украине, а общим знаменателем - подход западных стран, которые, по его словам, начинают без разбора поддерживать оппозицию, которая, продолжал Хердт, оборачивается террористами группировки "Исламское государство". Поэтому, мол, не следует удивляться жесткой реакции белорусских властей.

Депутаты фракции АдГ обычно хлопают только своим членам

В ответ на это заявление генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в шутку пообещал "лично попросить у Путина выдать Хердту специальную премию за лучшую в году внешнеполитическую пропаганду в пользу Кремля".

А упомянутую в начале цитату Бонхёфера Себастьян Брем привел, комментируя выступление другого депутата АдГ - Антона Фризена (Anton Friesen), так же, как и Хердт, выходца из Казахстана.

Фризен сравнил протесты в Беларуси и их подавление белорусскими силовиками с действиями немецкой полиции на демонстрациях противников карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Проводить такое сравнение - полный абсурд и издевательство над протестующими белорусами, заявил в ответ социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), отметив, что в Беларуси "мы видим жесточайшее насилие на улицах, людей забивают дубинками до смерти, в то время как в Германии людям не мешают выходить на улицы даже с самыми нелепыми требованиями".

За санкции против Лукашенко даже немецкие посткоммунисты

В остальном же в ходе парламентских дебатов речь шла о том, как оценивать происходящее в Беларуси, и мерах, которые в сложившейся ситуации следует принять Евросоюзу. Примечательно - и не это обратили внимание некоторые из выступавших - позицию правящих в Германии партий разделяют не только оппозиционные "зеленые" и либералы, но, в общем и целом, и посткоммунисты из Левой партии, что стало ясно по выступлению ее представителя Томаса Лутце (Thomas Lutze).

Так в Минске расправляются с участниками мирных протестов

Как и почти все другие ораторы он считает протесты в Беларуси не результатом некоего заговора Запада, а "выражением протеста против властей предержащих в Минске", которым в ответ на эти протесты "ничего иного не приходит в голову, кроме как брутальное насилие, которое ничем невозможно оправдать".

Представитель Левой партии не стал даже возражать против введения санкций, что применительно к России немецкие посткоммунисты все время критикуют. Лутце считает лишь, что санкционная политика ЕС должны быть взвешенной, не затрагивать рядовых людей, быть эффективной по отношению к номенклатуре и распространяться лично на Александра Лукашенко, которого он также, как и другие депутаты, называет инициатором фальсификаций итогов выборов.

Особая ответственность России за события в Беларуси

Вопрос о персональных санкциях против представителей режима в Минске, ответственных за фальсификацию итогов выборов и репрессии против протестующих, министры иностранных дел стран-членов ЕС будут обсуждать в Брюсселе в следующий понедельник, 21 сентября. И, как заявил в ходе дебатов в бундестаге Хайко Мас, включение Лукашенко в санкционный список тоже буде стоять на повестке дня.

Такими видит отношения Лукашенко Путина Сергей Елкин

В своем выступлении глава МИД ФРГ указал также на особую ответственность России за происходящее в Беларуси. Эта ответственность, по словам Маса, вытекает из особенно тесных отношений между двумя странами, которые не ставит под вопрос и белорусская оппозиция. "Но такой по-прежнему безоговорочной поддержкой Александра Лукашенко и гибридным влиянием Москва без сомнения утратит симпатии людей в Беларуси", - заявил Хайко Мас.

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