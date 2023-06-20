Германо-китайские консультации: агрессия России - не тема?

По итогам седьмых германо-китайских межправительственных консультаций, прошедших в Берлине, так и осталось неясным, какую позицию занимает Пекин в отношении войны России против Украины.

Предыдущий очный раунд германо-китайских межправительственных консультаций состоялся в 2018 году. В 2021-м - из-за пандемии коронавируса - они проходили в формате видеоконференции. С тех пор изменились не только эпидемиологическая ситуация в мире и кадровый состав правительств обеих стран.

На посту канцлера ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сменил Ангелу Меркель (Angela Merkel). А в КНР правительство страны в марте этого года вместо Ли Кэцяна возглавил Ли Цян. Но в Германии обращают внимание не столько на кадровые изменения в Пекине, сколько на его все более жесткий курс и внутри страны, и на мировой арене.

Межправительственные консультации - неподходящий формат?

Так, глава внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот (Michael Roth) из СДПГ - партии канцлера, указывает на "все более агрессивный" внешнеполитический курс Пекина, в частности, в отношении Тайваня и усиление репрессий внутри страны: против политических оппонентов, гражданского общества и меньшинств, в первую очередь - уйгуров.

Михаэль Рот Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Рот вообще сомневается, что у германо-китайских межправительственных консультаций есть будущее, поскольку такой формат, по его словам, вообще-то был изначально предусмотрен для стран, представляющих собой "особенно тесных стратегических партнеров, объединенных общими ценностями". И берлинский раунд консультаций он воспринимает как своего рода "тест, призванный показать, о скольких совместных проектах мы вообще еще можем договориться".

А Гиде Йенсен (Gyde Jensen), заместитель председателя германо-китайской парламентской группы, представляющая в бундестаге либеральную СвДП, призывает правительство Германии к сдержанности в отношении Пекина, который, по ее мнению, может использовать консультации в качестве "пропагандисткой кулисы".

Йенсен имеет в виду в первую очередь амбивалентную позицию Пекина в связи с российской агрессией против Украины. Она считает недопустимым давать положительные сигналы о развитии германо-китайских отношений до тех пор, пока правительство Китая не выступит "однозначно и четко" в отношении России.

Берлину и Пекину есть о чем поговорить

А вот председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) доволен форматом германо-китайских межправительственных консультаций, полагая, что они позволяют согласовывать позиции Берлина и Пекина по актуальным вопросам мировой политики, проблемам охраны климата и двусторонних отношений. "При уважительном отношении друг к другу, - заявил Мютцених, - можно говорить и о расхождениях во мнениях".

Во время пандемии коронавируса контакты между КНР и ФРГ были ограниченными Фото: picture-alliance/dpa/Kyodo

Однозначно позитивно оценивает возобновление германо-китайских межправительственных консультаций Ханс-Петер Фридрих (Hans-Peter Friedrich) из фракции оппозиционных консерваторов. "Если бы таких консультаций не было, их надо было бы придумать, - сообщил он в интервью газете Augsburger Allgemeine. - После долгого периода закрытых из-за пандемии границ, ужесточения в отношениях между США и Китаем, а также в свете войны России против Украины есть достаточно тем для разговора".

Китайский премьер: ни слова о России

Если о российском вторжении в Украину и шла речь на переговорах Олафа Шольца и Ли Цяна, то понять, какую позицию по этому вопросу занимает Пекин, журналисты, собравшиеся в фойе ведомства федерального канцлера, так и не смогли. У них была только возможность выслушать монологи глав двух правительств, но не задать им вопросы.

Шольц честно отработал на такой "пресс-конференции" ожидавшуюся от него повестку дня: признал наличие разногласий, похвалил взаимопонимание по вопросу о необходимости защищать климат, призвал к расширению контактов между представителями гражданских обществ и научных кругов, покритиковал препоны, которые чинят китайские власти немецким журналистам. О российской войне против Украины он говорил особенно обстоятельно.

Олаф Шольц и Ли Цян после "пресс-конференции" Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

"Брутальное нападение России на Украину и его последствия нас также занимали во время наших переговоров", - сказал Шольц, упомянул разрушение Каховской ГЭС и назвал "важным" тот факт, что "Китай по-прежнему не поставляет вооружения России. "Я вновь призвал китайское правительство еще сильнее воспользоваться своим влиянием на Россию, - продолжал канцлер. - У Китая, как одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН, в этом отношении есть особая задача".

Ли Цян в своем ответном монологе много говорил о развитии двусторонних, в первую очередь, экономических отношений между Китаем и Германией, о стремлении к миру во всем мире, о готовности Пекина быть на пару с Берлином "стабилизатором" ситуации на мировой арене, но о России и Украине не сказал ни слова.

Так что осталось неясным, как глава китайского правительства отнесся к тезису канцлера о необходимости учитывать закрепленное в Уставе ООН право Украины на территориальную целостность и суверенитет, а также требованию Шольца не допустить "замораживания" конфликта и вывода всех российских войск из Украины: "Ни одна страна не имеет права рассматривать другую страну как свое подворье и пытаться силой изменить границы".

Китай - главный торговый партнер Германии

Об экономике на переговорах, судя по всему, речь тоже шла. Особенно много на эту тему звучало в монологе Ли Цяна. Но и Олаф Шольц не преминул заметить, что его правительство не заинтересовано в "расстыковке" хозяйственных связей Германии с Китаем.

86 процентов ноутбуков ввозится в Германию из Китая Фото: Westend61/picture alliance

О снижении экономической зависимости ФРГ от Китая в последнее время в Берлине много говорят в связи с подготовкой новой немецкой стратегии в отношении КНР вслед за уже принятой немецкой стратегией национальной безопасности. Китай рассматривают в Берлине как партнера, конкурента и системного соперника. Причем, последнее определение выходит на первый план.

Тем не менее Китай с 2016 года остается для Германии главным торгово-экономическим партнером. В 2022 году оборот составил 299 миллиардов евро, за минувшие 10 лет он удвоился. Для сравнения: выросшая за год почти на треть торговля Китая с Россией в 2022 году составила 190 миллиардов долларов.

Причем Китай уже давно перестал быть чисто поставщиком сырья (например, редкоземельных металлов) для народного хозяйства Германии. В первом квартале текущего года китайская доля немецкого импорта всех ноутбуков и планшетов составила 86 процентов, по смартфонам этот показатель достиг 68 процентов, по литий-ионным аккумуляторам - 39 процентов.

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