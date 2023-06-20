В Берлине проходят правительственные консультации ФРГ и КНР

В консультациях в столице Германии участвуют около 20 министров с обеих сторон. Германия стремится уменьшить экономическую зависимость от КНР на фоне конфликтов вокруг Украины и Тайваня.

Германия и Китай начали первые правительственные консультации со времени прихода Олафа Шольца (Olaf Scholz) на пост канцлера ФРГ. Шольц утром во вторник, 20 июня, приветствовал премьера Госсовета Китая Ли Цяна с воинскими почестями в ведомстве федерального канцлера.

В консультациях участвуют по 8 - 9 министров с каждой стороны. Главная тема - борьба с изменением климата и связанная с этим перестройка экономики. На встрече будут обсуждаться и торговые связи между ФРГ и КНР, а также война России против Украины, которую Китай, в отличие от западных союзников, не осуждает.

Снизить экономическую зависимость от КНР

Олаф Шольц накануне вновь выступил в защиту курса Германии на снижение экономической зависимости от Китая и диверсификацию цепочек поставок в свете усиления напряженности в отношениях с США, поддержки России Китаем и конфликта вокруг Тайваня.

Германия регулярно организует правительственные консультации с особенно близкими партнерами и странами, представляющими для нее особой экономический или стратегический интерес. В прошедшие месяцы правительство ФРГ уже провело такие встречи с представителями правительств Испании, Нидерландов, Японии и Индии.

Нынешние германо-китайские консультации - первые в очном формате с 2018 года. В период пандемии COVID-19 такие встречи проводились в режиме видеосвязи. В это время отношения между двумя странами заметно ухудшились из-за усилившихся ограничений прав и свобод в КНР, отношения Пекина к меньшинствам, угроз в адрес Тайваня и попыток Китая усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время Китай остается для Германии важнейшим торговым партнером.

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