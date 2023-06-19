Китайский концерн получил долю в портовом терминале Гамбурга

Поле двух лет переговоров сделка между немецкой компанией-оператором контейнерного терминала Tollerort и китайским госконцерном Cosco была закрыта.

Сделка, в рамках которой китайский госконцерн China Ocean Shipping Company (Cosco) приобрел долю в размере 24,99% компании Container Terminal Tollerort (CTT) - оператора одного из контейнерных терминалов в порту Гамбурга, - закрыта. Об этом сообщила в понедельник, 19 июня, материнская компания CTT - Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

Теперь терминал Tollerort станет предпочтительным перевалочным пунктом для компании Cosco и там будут сконцентрированы грузопотоки между Азией и Европой, говорится в пресс-релизе .

HHLA сотрудничает с китайским госконцерном Cosco уже более 40 лет. CTT является оператором самого маленького из четырех контейнерных терминалов гамбургского порта. Переговоры о покупке Cosco доли в этом предприятии начались в июне 2021 года. Изначально планировалась покупка 35% акций. Однако правительство Германии наложило вето на эту сделку, согласившись на передачу в китайскую собственность лишь долю в 24,99%.

При таком варианте китайские партнеры не вправе назначать своего директора. Кроме того, власти ФРГ запретили вносить в договор право Cosco налагать вето на стратегические решения немецкой компании.

Конфликт вокруг сделки между HHLA и Cosco

Вокруг планов продажи китайской госкомпании крупного пакета акций контейнерного терминала в Гамбурге ранее разгорелся конфликт внутри правящей коалиции. Несколько федеральных министерств настаивали на полном запрете сделки. Против нее выступали, в частности, "зеленые" и свободные демократы, которые ссылались на опыт Германии с ростом зависимости от экспорта российских энергоносителей и призывали не продавать Китаю объекты критически важной инфраструктуры.

Согласно закону ФРГ о внешней торговле, инвестиции в критическую инфраструктуру в размере, превышающем 25 процентов, подлежат согласованию с федеральными властями. Две трети акций концерна Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) находятся в собственности города Гамбурга.

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