Польша призвала Китай осудить агрессию России против Украины

В заявлении Варшавы по итогам встречи со спецпосланником МИД Китая выражена надежда что Пекин "окажет давление на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению принципов международного права".

Польша призывает Китай осудить нападение России на Украину.Об этом заявил в Варшаве заместитель главы польского МИДа Войцех Гервель на встрече со специальным посланником министерства иностранных дел Китая Ли Хуэем. Гервель выразил надежду на то, что КНР "окажет давление на Россию, чтобы та вернулась к соблюдению принципов международного права", - говорится в пресс-релизе, опубликованном МИД Польши в пятницу, 19 мая.

Кроме того, Войцех Гервель назвал неприемлемыми любые попытки уравнять статус России, являющейся в этой войне агрессором, и Украины, ставшей жертвой. "Прекращение конфликта и восстановление мира должно основываться на принципах международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского как основу для разрешения конфликта. Вывод российских войск и возвращение Россией незаконно захваченных территорий являются единственным приемлемым решением для достижения справедливого мира, - заявил заместитель министра иностранных дел Польши.

Он также резко осудил угрозы России применить ядерное оружие. Этот факт создает опасный прецедент и может иметь негативные последствия для других частей мира. "Польша рассчитывает на конкретные действия Китая в отношении России - государства-агрессора, шантажирующего мир применением этого оружия", - отметил Гервель.

Ли Хуэй агитирует за мирные инициативы Китая

Фото: Artyom Geodakyan/dpa/TASS/picture alliance

В свою очередь Ли Хуэй заявил, что ситуация в Украине "не отвечает ничьим интересам", но, по мнению Пекина, "простого решения не существует". Одновременно спецпосланник МИД КНР указал на необходимость прекращения огня и возвращения к мирным переговорам, напомнив о документе "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине",обнародованном к годовщине начала войны.

Ли Хуэй совершает турне по Европе с целью продвижения мирных инициатив Пекина. Он уже побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и намерен посетить Берлин, Париж, Москву и Брюссель.

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