Восстание в Варшаве в 1944 году - трагедия и гордость

1 августа, ровно в 17 часов, в столице Польши замрет жизнь. Включится сирена, а люди, независимо от политических взглядов, почтут минутой молчания память погибших в ходе восстания в Варшаве.

80 лет назад, 1 августа 1944 года, началось Варшавское восстаниепротив нацистских захватчиков, организованное командованием Армии Крайовой и представителями польского правительства в изгнании. Оно стало символом сопротивления немецкой оккупации, продемонстрировав волю поляков к противостоянию любому тоталитаризму.

После двух месяцев ожесточенных боев восстание, которое повлекло за собой огромные человечеcкие жертвы, закончилось капитуляцией и почти полным разрушением Варшавы. Западные историки отмечают, что, не зная об этом ключевом событии польской истории, невозможно понять поляков.

Польша и Германия. Оттепель в отношениях

После Второй мировой войны немецких политиков долгое время не приглашали на памятные мероприятия, связанные с Варшавским восстанием. Только после падения "железного занавеса" отношения потеплели. Первым президентом Германии, посетившим Варшаву по приглашению тогдашнего президента Польши Леха Валенсы в связи с полувековой годовщиной восстания в 1994 году, стал Роман Херцог (Roman Herzog).

Президент Германии Роман Херцог в столице Польши в 1994 году на торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию Варшавского восстания Фото: EPA/dpa/picture alliance

Высокопоставленный гость из воссоединенной Германии не только присутствовал на мероприятиях, но и выступил с речью. "Нам, немцам, стыдно, что имя нашей страны и нашего народа будет вечно ассоциироваться с болью и страданиями, которые были причинены миллионам поляков", - сказал Херцог на торжественной церемонии в Варшаве. Он попросил прощения у всех польских жертв войны "за то, что с ними сделали немцы".

Визит германского президента был воспринят неоднозначно. Многие поляки посчитали решение о его участии в памятных мероприятиях слишком поспешным. Ветераны, которые пришли на памятную акцию вместе с президентом ФРГ, были против его присутствия. "Сегодня нам этот немец не нужен", - такова была позиция многих поляков в то время. Напряженности добавил и сам Роман Херцог, который в одном из интервью перепутал Варшавское восстание с восстанием в Варшавском гетто, которое произошло в 1943 году.

Польша во время Второй мировой войны - с надеждой на освобождение

Массовые убийства во времена "третьего рейха" оставили глубокую травму в польской коллективной памяти. Чтобы вернуть контроль над прифронтовой Варшавой после того, как в конце июля 1944-го части Красной армии заняли ее восточные пригороды, нацистское руководство в Берлине использовало любые средства. Но вермахт отступал, исход войны был предрешен.

Вооруженные силы Советского Союза продвигались все дальше на Запад и готовились взять под свой контроль всю территорию Польши. Поляки, не испытывавшие симпатии к СССР и желающие избежать новой оккупации, решили взять инициативу в свои руки и попытаться самостоятельно освободить свои территории. Армия Крайова была связана с критически настроенным по отношению к Москве польским правительством в изгнании. 1 августа в 17 часов в Варшаве началось восстание.

Бойцы польской Армии Крайовой летом 1944 года в Варшаве рядом с захваченным немецким автомобилем Фото: Hulton Archive/Keystone/Getty Images

Действовавшая в подполье Армия Крайова, созданная 14 февраля 1942 года, смогла объединить десятки тысяч бойцов. Однако лишь каждый восьмой из них имел оружие. Целью руководства армии, подчинявшегося правительству в изгнании, было освобождение столицы Польши от нацистской оккупации. Это хотели сделать до прихода советских войск, ведь СССР также рассматривался как угроза независимости. После пяти лет немецкого террора поляки надеялись освободить хотя бы часть своей территории самостоятельно.

Садистские методы нацистов

В первые дни повстанцам удалось освободить значительную часть Варшавы. Однако стратегические объекты - мосты через Вислу, центральную железнодорожную магистраль и аэропорт, а также "немецкий квартал" - захватить не удалось.

Немецкие войска проводили жесткие контратаки. Генрих Гиммлер (Heinrich Himmler) возложил задачу по подавлению восстания на группенфюрера СС, генерал-лейтенанта войск СС и полиции Хайнца Райнефарта (Heinz Reinefarth). "Подключение Райнефарта превратило сражение в бойню", - считает немецкий историк Штефан Ленштедт (Stephan Lehnstaedt), профессор Университета Туро в Берлине.

В период с 5 по 7 августа только в районе Воля на западе Варшавы было убито, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч человек, в основном - мирных жителей. Польские историки говорят о более чем 50 тысячах жертв. В больницах раненых расстреливали, а медсестер насиловали и убивали, используя "всевозможные садистские методы", рассказывает историк. "Что я должен делать с гражданскими? У меня меньше боеприпасов, чем пленных", - так описывал происходящее своим подельникам Райнефарт.

Вынужденная капитуляция восставших поляков

В последующие недели немецкие войска при поддержке люфтваффе и тяжелой артиллерии вернули себе контроль над ранее захваченными восставшими районами. Помощи со стороны СССР не последовало - Красная Армия вышла на восточный берег Вислы только 15 сентября, когда уже не осталось никаких шансов на победу.

Есть много оснований полагать, что Сталин сознательно не захотел прийти на помощь польским повстанцам. Западные союзники ограничились поддержкой с воздуха - и эти акции не смогли предотвратить поражение. 2 октября 1944 года главнокомандующий Армией Крайовой Тадеуш Коморовский был вынужден подписать с немцами соглашение о капитуляции.

Польские бойцы Армии Крайовой, попавшие в немецкий плен в октябре 1944 года Фото: Hulton Archive/Keystone/Getty Images

Варшава в 1944 году. Мертвый город

Исход восстания был ужасен. Погибло около 18 тысяч повстанцев и до 180 тысяч мирных жителей. Потери с немецкой стороны составили не менее двух тысяч убитых солдат и офицеров. По меньшей мере полмиллиона поляков были изгнаны из города. Многие были депортированы в немецкие концентрационные лагеря или на принудительные работы. Варшава превратилась в мертвый город.

Национал-социалисты ликовали. Гиммлер признался, что "очень удовлетворен" кровопролитием. В своей речи в конце сентября 1944 года он сказал, что считает восстание "благословением", потому что благодаря ему удалось стереть с лица земли Варшаву - "столицу, голову, интеллект этого бывшего 16-17-миллионного народа", "этого народа, который 700 лет блокировал нам Восток".

После объявления о капитуляции немцы начали систематическое разграбление и разрушение города, понимая, что скоро он будет оставлен. "Каждый квартал должен быть сожжен и взорван", - приказал Гиммлер.

Красная армия, войдя 17 января 1945 года в уже никем не защищаемый город, обнаружила здесь почти безлюдную каменную пустыню. За военные преступления, совершенные нацистами во время Варшавского восстания, никто так и не понес наказания. В том числе и группенфюрер СС Хайнц Райнефарт. После нескольких лет в американском плену он был освобожден. В его выдаче Польше западные союзники отказали. В послевоенной Германии Райнефарт выбрал политическую карьеру: стал в итоге депутатом ландтага земли Шлезвиг-Гольштейн и бургомистром городка Вестерланд на острове Зюльт.

Польские жертвы ждут компенсаций

В последние десятилетия польско-немецкие отношения изменились к лучшему. Визиты ведущих немецких политиков в Варшаву на памятные торжества 1 августа перестали быть исключительным случаем.

Тем не менее, перед президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), который выступит в среду там же, где 30 лет назад произносил свою речь Роман Герцог, стоит непростая задача. Несмотря на начало новых отношений между Берлином и Варшавой после смены власти в Польше осенью 2023 года, вопрос о компенсациях жертвам "третьего рейха" по-прежнему остается открытым. Последние выжившие в ходе восстания поляки ожидают от немцев конкретных финансовых обязательств, а не очередного признания вины.