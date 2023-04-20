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Памятник убитым узникам Варшавского гетто
Памятник убитым узникам Варшавского геттоФото: Kacper Pempel/REUTERS
ПолитикаГермания

Бундестаг почтил память жертв восстания в Варшавском гетто

Ольга Лебедева
1 ч. назад

У восставших в Варшавском гетто не было никаких шансов на успех, но они считали борьбу своим долгом, заявила глава бундестага Бас. Она отметила достоинство и мужество участников восстания, начавшегося 80 лет назад.

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В бундестаге прошла церемония в память жертв восстания в Варшавском гетто. В четверг, 20 апреля, депутаты почтили минутой молчания убитых 80 лет назад узников. "Сегодня мы склоняем головы перед убитыми, похищенными, замученными, лишенными прав, униженными и ограбленными евреями Европы", - заявила председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).

Она напомнила, что восстание было лишенным надежды на успех актом борьбы, в котором "достоинство и мужество сразились с глубочайшим презрением к людям и жестокостью". По словам Бас, у восставших узников не было никаких шансов на победу, но они считали своим долгом умереть в этой борьбе на глазах у всех, чтобы весь мир узнал об их положении.

Штайнмайер отдал дань памяти жертвам восстания в Варшавском гетто

Накануне, в день 80-й годовщины начала восстания федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) принял участие в памятном мероприятии в Варшаве. Он заявил об ответственности немцев за преследование и массовые убийства евреев в годы Второй мировой войны и попросил прощения. "Немцы преследовали, порабощали и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов", - заявил германский президент и указал, что нацисты тщательно спланировали и осуществили свои преступления. Он подчеркнул, что немцы осознают свою ответственность и задачу, которую оставили им выжившие и погибшие.

"Никогда больше!" - так звучит самый важный урок истории Германии, и он означает, что в Европе никогда не должна была вновь начинаться война, подобная российскому вторжению в Украину, заявил далее президент ФРГ. "Никогда больше - это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими нашими союзниками. Мы поддерживаем Украину в гуманитарном, политическом и военном отношении", - добавил Штайнмайер.

Восстание в Варшавском гетто

Восстание в Варшавском гетто, созданном немецкими оккупантами осенью 1940 года и вмещавшем около 450 тысяч человек, сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй мировой войны. В 1942 году нацисты начали депортацию евреев в трудовые и концентрационные лагеря; только с июля по сентябрь были похищены или убиты 250-280 тысяч человек. 19 апреля 1943 года в гетто вошли войска СС и началось восстание слабо вооруженного еврейского сопротивления.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц - до середины мая. В ходе боев погибли более 12 тысяч человек, более 30 тысяч были застрелены после подавления восстания, еще 7 тысяч депортировали в лагеря смерти. Лишь немногим удалось бежать.

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