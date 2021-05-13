 ВВС Израиля разбомбили дом лидера ХАМАС в секторе Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2021

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Мир

ВВС Израиля разбомбили дом лидера ХАМАС в секторе Газа

Целью израильтян был глава политического крыла радикальной группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар. Палестинцы сообщили о 17 погибших в результате израильских авианалетов.

Разрушения в секторе Газа в результате израильского авианалета

Разрушения в секторе Газа в результате израильского авианалета

Израильская авиация разбомбила дом лидера политического крыла палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Армия Израиля в воскресенье, 16 мая, выложила в Twitter видеозапись, где виден сильно поврежденный дом, над которым поднимаются клубы дыма. Пока неясно, был ли ликвидирован в результате авиаудара Яхья Синвар.

В сообщении израильской армии отмечается, что другой целью авианалета был дом брата Яхьи Синвара - Мухаммада Синвара, который отвечает в ХАМАС за логистику и набор кадров. Израиль заявил, что оба дома являются частью "военной инфраструктуры террористической организации ХАМАС".

За последние сутки ВВС Израиля совершили 90 боевых вылетов в ответ на ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа. По сообщению палестинцев, это были самые массированные до сих пор авиаудары. В результате погибли 17 человек. По данным министерства здравоохранения в Газе, с начала новой вспышки вооруженного конфликта 10 мая в секторе Газа погибли уже 174 палестинца, в том числе 47 детей. ХАМАС выпустил по Израилю не менее 2900 ракет, в результате погибли 10 израильтян, в том числе один ребенок.

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  • Сотрудники сил безопасности Израиля

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  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

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    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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