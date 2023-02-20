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Исфахан (фото из архива)Фото: Imago
ТехнологииИран

Иран отрицает обогащение урана до 84 процентов

Павел Мыльников
21 мин. назад

Агентство Bloomberg сообщило, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентов. В Тегеране назвали это "искажением фактов". ЕС ждет отчета МАГАТЭ.

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Иран отрицает утверждения о достижении страной уровня обогащения урана в 84 процента. Подобные сообщения являются "искажением фактов", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камальванди в понедельник, 20 февраля. Тегеран пока что "не предпринимал попытки обогатить (уран. - Ред.) более чем на 60 процентов", привело слова Камальванди иранское информационное госагентство IRNA.

Информагентство Bloomberg накануне сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее в феврале обнаружили в Иране уран, обогащенный до уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия. МАГАТЭ пытается установить, преднамеренно ли Тегеран обогатил уран до такой степени.

Евросоюз ожидает получить от МАГАТЭ соответствующий отчет до 26 февраля, указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции. У агентства есть все технические возможности для наблюдения за происходящим в иранской ядерной программе, подчеркнул Боррель. Днем ранее глава европейской дипломатии в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном 19 февраля выразил Тегерану обеспокоенность Брюсселя сообщениями об обогащении урана.

ЕС расширил санкции в отношении Ирана

Между тем Европейский Союз расширил санкции в отношении Исламской Республики в свете жестокого подавления протестов в Иране. Под ограничительные меры попали 32 физических лица и 2 организации. Нынешний пакет мер является пятым и нацелен на лиц, ответственных за "очень серьезные" нарушения прав человека и положение иранских женщин, объяснил глава европейской дипломатии.            

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