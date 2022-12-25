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Российский истребитель Су-35Фото: Russian Defense Ministry Press Service/ AP/picture alliance
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СМИ Израиля: РФ поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35

Даниил Сотников
45 мин. назад

Москва поставит Тегерану 24 истребителя Су-35, предназначавшихся Египту, и системы ПВО, сообщают источники в западных разведках.

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Россия в ближайшее время поставит Ирану эскадрилью истребителей. Об этом со ссылкой на источники в западной разведке, отслеживающие военные сделки между Москвой и Тегераном, сообщает израильский телеканал i24news в субботу, 24 декабря.

Речь, скорее всего, идет о 24 истребителя Су-35, которые изначально предназначались для Египта в рамках сорванной сделки, сообщает телеканал. По данным разведки, иранские пилоты уже тренируются на этих самолетах. Кроме того, Тегеран получит от Москвы системы ПВО.

Иран, в свою очередь, отправит России еще одну партию из 300 дронов-камикадзе Shahed-136 в дополнение к уже поставленным 1700 беспилотникам. Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщил, что Россия из полученных 1700 иранских БПЛА Россия уже выпустила по территории Украины 540 беспилотников.

Москва отрицает использование иранского оружия для ударов по Украине. Тегеран признал, что отправлял в Россию беспилотники, но небольшую партию и до вторжения в Украину.

США предупредили о "беспрецедентном уровне" военной поддержки Ирана Россией

Данные источников подтверждают информацию директора израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, отмечает i24news. Ранее он сообщил, что Иран планирует расширить поставки в Россию современного оружия. Барнеа также предупредил "о намерении Ирана расширить свою программу обогащения урана и намерении различными способами усилить свое влияние на дружественные мусульманские страны в регионе".

В декабре американский телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в Белом доме, что Россия оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине. В том числе источники NBC говорили о возможной передаче Тегерану истребителей.

Впервые о планируемых поставках российских Су-35 Египту стало известно в 2019 году - после вышедшего в "Коммерсанте" материала "Су-35 укрепят египетскую силу" журналиста Ивана Сафронова. Тот контракт оценивался в 2 млрд долларов. По данным русской службы BBC, материал вызвал недовольство египетских и российских военных и после его публикации за Сафроновым установили слежку.

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