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Иван Сафронов в московском суде
Иван Сафронов в московском судеФото: MOSCOW CITY COURT/REUTERS
ПолитикаРоссия

Приговор журналисту Ивану Сафронову вступил в силу

Дмитрий Вачедин
7 мин. назад

Апелляция защиты журналиста Ивана Сафронова отклонена, теперь его могут отправить из СИЗО в колонию. Отбывать срок в 22 года за госизмену.

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Первый апелляционный суд отклонил апелляцию защиты журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену, и оставил без изменений приговор - 22 года заключения. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает агентство ТАСС. Таким образом приговор вступил в законную силу, Сафронова могут перевести из СИЗО в колонию.

Бывший сотрудник "Коммерсанта" выразил надежду, что его этапируют "не в Магадан или Анадырь". "А если в Анадырь, то зимой буду чистить снег, а летом облагораживать тайгу, - сказал он. - Вообще, мощно 22 года за тексты. Но совесть того стоит, я сделал все правильно, я не мог по-другому поступить".

Сафронов также сообщил, что "всех простил и не держит ни на кого зла". Он отметил, что ему останется отбывать еще 19,5 года, а до прошения об условно-досрочном освобождении - 12 лет.

Журналист был приговорен Мосгорсудом к 22 годам колонии строгого режима 5 сентября. За время его более чем двухгодичного заключения ему предлагали пойти на сделку со следствием, однако он не признал вину и не раскрыл свои журналистские источники. Он пообещал написать об этом времени "интересную, детективную книжку".

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