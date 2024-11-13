Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию

Курс биткоина, старейшей и самой известной цифровой валюты, в начале недели превысил 80 000 долларов США. Это максимальный уровень, которого когда-либо достигала криптовалюта. В чем тут дело?

Трамп толкает вверх курс биткоина

Ключевым фактором многие наблюдатели называют избрание Дональда Трампа новым президентом США - поэтому биткоин уверенно растет именно с 4 ноября. "Трамп заявил, что станет криптопрезидентом и выведет США на лидирующие позиции в этой области", - говорит Йонас Гросс (Jonas Groß), глава Digital Euro Association (DEA), организации, которая занимается продвижением электронных платежных систем. До сих пор подобные обещания давали только президенты небольших стран, таких как Сальвадор. Поэтому неудивительно, что те, кто занимается криптовалютами, сейчас просто ликуют.

После избрания Трампа курс биткоина, старейшей криптовалюты, впервые превысил 80 000 долларов Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Хотя Трамп негативно высказывался о биткоине во время своего первого президентства, перед выборами 2024 года его позиция кардинально изменилась. Например, на крупной конференции по биткоину в Нашвилле он пообещал оставить рынок криптовалют в значительной степени и далее без госрегулирования, а также обеспечить дешевое энергоснабжение.

Создание новых биткоинов (майнинг) и поддержание сети, в которой записываются все транзакции (блокчейн), требуют большого объема элеткроэнергии. Дело в том, что новые биткоины генерируются компьютерами, решающими вычислительные задачи, для чего нужны огромные вычислительные мощности, использование которых, в свою очередь, ведет к серьезным энергозатратам.

Новый импульс для биткоина

По мнению директора Центра блокчейна Франкфуртской школы финансов и менеджмента Ко-Пьера Георга (Co-Pierre Georg), рост котировок биткоина обусловлен, в первую очередь, "структурными причинами, которые усилились после выборов в США". Георг имеет в виду решение Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрить запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин.

Ко-Пьер Георг Фото: DW/A. Kriesch

ETF используются также для воспроизводства индексов акций, таких как немецкий биржевой индекс DAX. У биткоин-фондов покупатели универсальных акций ETF приобретают криптовалюту. Инвесторы могут повлиять на динамику курса этой виртуальной валюты, покупая акции биткоин-ETF без необходимости покупать саму криптовалюту.

С тех пор в биткоин через биржевые фонды было вложено много денег, констатирует Ко-Пьер Георг. Но это также означает, что институциональные инвесторы, такие как крупнейший в мире инвестфонд BlackRock, вкладывают деньги в биткоины. В то же время интерес к криптовалютным биржам, таким как Coinbase, Bitpanda и Kraken, принципиально не вырос.

По мнению Йонаса Гросса, рекордный курс старейшей цифровой валюты связан, в первую очередь, с настроениями инвесторов и доверием - как и на всех других рынках. В последние годы криптоиндустрия попадала в заголовки СМИ в основном из-за случаев мошенничества. "Нужен был один-единственный повод, чтобы поднять настроение и снова запустить механизм", - добавляет Гросс. По его мнению, предвыборные обещания Трампа вернули настроения по поводу перспектив биткоина в позитивное русло.

Илон Маск и лобби криптовалют

Одним из главных противников биткоин-сообщества на сегодняшний день является глава SEC Гэри Генслер, который хочет и далее регулировать оборот криптовалюты. Ко-Пьер Георг предполагает, что теперь Дональд Трамп попытается реорганизовать SEC. При этом надо помнить, что существуют четкие юридические ограничения на то, как это можно сделать. Например, Трамп не вправе просто снять Генслера с его поста, а должен доказать, что тот допустил конкретные ошибки.

Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном митинге, 5 октября 2024 года Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Между тем директор Центра блокчейна Франкфуртской школы финансов и менеджмента блокчейна Георг видит в избрании Трампа и победу лоббистов биткоина: "На данный момент криптоиндустрия приобрела влияние на правительство США и новый состав Конгресса". В частности, Георг имеет в виду руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который считается сторонником биткоина и оказал Трампу масштабную поддержку во время его президентской кампании. Кроме того, Георг также упомянул ряд других американских политиков, которых поддерживала эта отрасль.

Компании, ее представляющие, профинансировали предвыборную гонку Трампа, по данным Reuters, почти на 120 млн долларов. Особенно много средств, как утверждается, было потрачено, например, на то, чтобы не допустить переизбрания в Сенат от штата Огайо демократа Шеррода Брауна, критически относящегося к биткоину председателя банковского комитета Сената. Сообщается, что лоббисты криптовалюты выделили на избирательную кампанию республиканца Берни Морено, соперника Брауна, около 40 млн евро. В итоге Морено одержал победу над Брауном, Сенат покинет один из самых главных противников биткоина.

Инвестиции в биткоин: банальная жадность или хорошее вложение?

В прошлом высокий курс биткоина можно было объяснить тем, что крупные компании принимали криптовалюту в качестве платежного средства, как, например, сервис PayPal в 2020 году. "Сейчас я не вижу таких причин, - констатирует Георг. - Биткоин совершенно не подходит для платежных операций, а также не годится в качестве объекта для стабильных инвестиций. Единственная реальная причина для его покупки - спекуляции".

По мнению Йонаса Гросса из DEA, на данный момент существует множество фундаментальных факторов в пользу биткоина. "Он зарекомендовал себя как новый класс активов. Первые пенсионные фонды уже инвестируют в биткоин, и, на мой взгляд, это лишь вопрос времени, когда вслед за ними последуют и первые суверенные фонды. И тогда речь пойдет о совершенно других масштабах", - прогнозирует Гросс.

И предостерегает, подчеркивая, что любые инвестиции в эту виртуальную валюту рискованны, поскольку рынки уже учли обещания Дональда Трампа, и это нашло отражение в нынешних высоких котировках биткоина: "Если окажется, что Трамп не выполнит обещания, все, конечно, может снова пойти вниз". Со своей стороны, Ко-Пьер Георг дает следующий совет потенциальным покупателям этого актива: "В случае с биткоином всегда было так, что инвестировать нужно только то, что вы готовы полностью потерять". По выражению Георга, о том, как Трамп будет относиться к старейшей криптовалюте, можно только "догадываться".

Тем не менее один вопрос не дает ему покоя с момента завершения президентских выборов в США: "Что говорит о криптоиндустрии тот факт, что она столь усердно лоббирует избрание Дональда Трампа - осужденного преступника и политика, раскалывающего общество, а затем получает огромную прибыль, если он побеждает на выборах?".