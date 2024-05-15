ООН: КНДР могла похитить криптовалюту на миллиарды долларов

Хакеры из Северной Кореи, предположительно, похитили около 3,6 миллиарда долларов за последние семь лет с помощью кибератак на криптовалютные компании, полагают в ООН.

Северная Корея может стоять за похищением криптовалюты на сумму около 3,6 миллиарда долларов, говорится в конфиденциальном отчете Организации Объединенных Наций (ООН), о котором во вторник, 14 мая, сообщает агентство Reuters. По этим данным, хакеры из КНДР предположительно похитили эти средства, осуществляя кибератаки на криптовалютные компании в последние семь лет.

В отчете ООН, который, как стало известно Reuters, был представлен Совету Безопасности ООН 10 мая, перечислены 97 предполагаемых кибератак на криптовалютные компании в период с 2017 по 2024 год. Среди прочего, речь идет о кибератаке на криптовалютную биржу HTX в конце 2023 года, в ходе которой было похищено 147,5 миллиона долларов. После похищения средства были отмыты через криптовалютный миксер Tornado Cash.

США наложили санкции на криптовалютный миксер

В 2022 году на него наложило санкции министерство финансов США . Ведомство заявило, что с момента создания в 2019 году миксер использовался для отмывания криптовалюты различными хакерами, в том числе из группировки Lazarus, за которой может стоять КНДР. В 2023 году двум соучредителям Tornado Cash были предъявлены обвинения в содействии отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов.

Bitkom: число кибератак из Китая и России в ФРГ растет

13 мая немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitcom предупредила о росте числа кибератак из КНР и РФ. "За прошедший год мы зафиксировали удвоение числа атак из России", - заявил управляющий директор ассоциации Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder). По его словам, на 50 процентов увеличилось количество "известных инцидентов из Китая", однако 80 процентов пострадавших компаний стали жертвами именно российских кибератак.

По данным Bitkom, ущерб в Германии за 2023 год составил 205,9 миллиарда евро, причем "72 процента из них были вызваны непосредственно кибератаками".

Хакеров из Китая подозревают в многолетнем шпионаже за VW

В апреле сообщалось, что хакеры из Китая, предположительно, могли на протяжении нескольких лет осуществлять кибератаки на германский автомобильный концерн Volkswagen, где похитили около 19 тысяч файлов. По информации еженедельника Der Spiegel и телеканала ZDF, атаки происходили в несколько волн с 2010 по 2015 год.

Посольство Китая в Берлине возмущенно отреагировало на сообщения о предполагаемых связях хакеров с Пекином и подчеркнуло, что страна осуждает любые формы кибершпионажа.