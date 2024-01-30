Полиция Саксонии изъяла биткоины на 2 млрд евро

В ходе расследования по делу о нелегальном стриминговом портале временно изъяты 50 тысяч биткоинов. Тем самым государство стало крупнейшим держателем биткоинов в Германии.

В ходе расследования, проводимого генеральной прокуратурой Дрездена по делу портала с пиратскими копиями фильмов, саксонская полиция в середине января временно изъяла почти 50 тысяч биткоинов. Это самая большая сумма биткоинов, которые когда-либо были изъяты правоохранительными органами в Германии, сообщила полиция Саксонии во вторник, 30 января. По курсу на этот день, их стоимость составляет 2 млрд евро, пишет dpa со ссылкой на официального представителя Земельного ведомства по уголовным делам Саксонии Кая Андерса (Kay Anders).

По этим данным, подозреваемый добровольно передал криптовалюту Федеральному ведомству по уголовным делам. Окончательное решение об их использовании пока не принято, указывается далее.

Дело о сайте с пиратскими фильмами

Расследование ведется в отношении 40-летнего гражданина Германии и 37-летнего гражданина Польши. По информации следствия, до конца мая 2013 года они управляли ведущим немецким сайтом с пиратскими копиями фильмов, а на вырученные деньги приобрели биткоины. В 2020 году сообщалось, что на сайте было опубликовано около 880 тысяч пиратских копий фильмов и сериалов. В 2013 году он был отключен.

По словам представителя дрезденской генпрокуратуры Патрика Пинтаске (Patrick Pintaske), подозреваемым пока не были предъявлены обвинения. Дальнейшие детали будут раскрыты не позднее начала возможного судебного процесса. В расследовании участвуют отдел налоговых расследований финансового ведомства в Лейпциге и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Тем самым немецкое государство стало одним из крупнейших держателей биткоинов в Германии. По данным The Wall Street Journal, среди государств крупнейшим их держателем являются США, которые изъяли у киберпреступников 200 000 биткоинов.

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