Госдума приняла закон о регулировании в РФ майнинга

Право на майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Госдума России приняла во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации в стране деятельности по добыче криптовалют. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 30 июля.

"Мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта", - заявил соавтор законопроекта депутат Антон Горелкин, подчеркнув, что Россия занимает второе место в мире по объему майнинга после США.

Требования к физическим и юридическим лицам, занимающихся майнингом цифровой валюты теперь будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований будет Минцифры. Право на майнинг получат только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Запрет рекламы майнинга

Законопроект также предлагает запретить рекламу майнинга, что "связано с ростом мошеннических схем, в которые вовлекают людей", говорится на сайте Госдумы. Кроме того, майнинг будет запрещен людям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики и другие преступления различной тяжести.