Число электромобилей на дорогах Германии превысило 1 миллион

С задержкой в полгода правительство Германии достигло своей цели – вывести на дороги страны 1 млн автомобилей с электрическим приводом.

Только в июле 2021 года в ФРГ было зарегистрировано 57 тысяч новых электромобилей, таким образом общее число таких транспортных средств в ФРГ превысило миллион, сообщили в понедельник, 2 августа, министерство транспорта, министерство экономики и энергетики, а также министерство окружающей среды. Более половины из этого миллиона – чисто электрические транспортные средства, а остальные – гибриды и автомобили на топливных элементах. Изначально кабмин ФРГ планировал достичь миллионной отметки к концу 2020 года.

Эксперты задают планку в 14 миллионов

Один миллион электромобилей – это первая значимая цель, "и я рад, что мы вместе ее достигли", отметил глава министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer). При этом политик сделал существенную оговорку: однако, для того чтобы достичь поставленных Евросоюзом климатических целей к 2030 году, Германия должна стать еще более амбициозной. По мнению экспертов, новой целью по выводу на дороги страны электромобилей должно стать достижение планки в 14 миллионов таких авто к 2030 году, подчеркнул Шойер.

По данным правительства Германии, с середины 2020 года число электромобилей в Германии резко увеличилось. Новыми рекордами по количеству регистраций новых транспортных средств такого типа отмечена и вторая половина 2020 года. За первые семь месяцев 2021 года в ФРГ зарегистрировано свыше 350 тысяч новых автомобилей с электрическим приводом – примерно столько же, сколько за весь 2020 год.

В зависимости от цены и типа привода приобретаемой машины (подключаемый гибрид или аккумулятор) покупатели электромобилей получают премии от государства в размере от 5625 до 9000 евро. Помимо этого, они освобождаются от уплаты транспортного налога в течение десяти лет с момента первой регистрации.

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