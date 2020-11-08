 Число электромобилей на дорогах Германии превысило 1 миллион | Экономические новости из Германии | DW | 02.08.2021

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Экономика

Число электромобилей на дорогах Германии превысило 1 миллион

Заданную планку удалось взять с опозданием в несколько месяцев: изначально правительство ФРГ намеревалось достичь миллионной отметки к концу 2020 года.

Станция подзарядки электромобилей

С задержкой в полгода правительство Германии достигло своей цели – вывести на дороги страны 1 млн  автомобилей с электрическим приводом.

Только в июле 2021 года в ФРГ было зарегистрировано 57 тысяч новых электромобилей, таким образом общее число таких транспортных средств в ФРГ превысило миллион, сообщили в понедельник, 2 августа, министерство транспорта, министерство экономики и энергетики, а также министерство окружающей среды. Более половины из этого миллиона – чисто электрические транспортные средства, а остальные – гибриды и автомобили на топливных элементах. Изначально кабмин ФРГ планировал достичь миллионной отметки к концу 2020 года.

Эксперты задают планку в 14 миллионов

Один миллион электромобилей – это первая значимая цель, "и я рад, что мы вместе ее достигли", отметил глава министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer). При этом политик сделал существенную оговорку: однако, для того чтобы достичь поставленных Евросоюзом  климатических целей  к 2030 году, Германия должна стать еще более амбициозной. По мнению экспертов, новой целью по выводу на дороги страны электромобилей должно стать достижение планки в 14 миллионов таких авто к 2030 году, подчеркнул Шойер.

По данным правительства Германии, с середины 2020 года число электромобилей в Германии резко увеличилось. Новыми рекордами по количеству регистраций новых транспортных средств такого типа отмечена и вторая половина 2020 года. За первые семь месяцев 2021 года в ФРГ зарегистрировано свыше 350 тысяч новых автомобилей с электрическим приводом – примерно столько же, сколько за весь 2020 год.

В зависимости от цены и типа привода приобретаемой машины (подключаемый гибрид или аккумулятор)  покупатели электромобилей  получают премии от государства в размере от 5625 до 9000 евро. Помимо этого, они освобождаются от уплаты транспортного налога в течение десяти лет с момента первой регистрации.

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    Автор: Андрей Гурков


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