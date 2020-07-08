Каждый шестой электромобиль в мире сделан в Германии

Каждый шестой автомобиль с электроприводом в мире сегодня сходит с конвейеров немецких производителей. Об этом говорят результаты исследования рынка, проведенного консалтинговой компанией PwC. Германские СМИ приводят выдержки из него в воскресенье, 1 августа.

При этом доля немецких компаний в сегменте электромобилей во втором квартале 2021 года выросла до 17 процентов, а в сегменте плагин-гибридов (гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети) - до 50 процентов. В общей сложности концерны VW, BMW и Mercedes-Benz за первую половину 2021 года продали 246 тысяч автомобилей с электроприводом и 370 тысяч плагин-гибридов. Тем не менее, согласно PwC, доминируют на рынке электромобилей сегодня не немецкие, а китайские и американские производители.

При этом самый высокий спрос на такого рода машины сегодня наблюдается в Китае. За первое полугодие 2021 года там было зарегистрировано 980 тысяч электромобилей и 212 тысяч моделей с гибридным двигателем. Во втором квартале года спрос на электромобили вырос в КНР на 11 процентов, а на ключевых европейских рынках увеличился на 8 процентов.

В Германии только во втором квартале 2021 года владельцами было зарегистрировано практически равное количество электро- и гибридных автомобилей: 84 тысячи против 85 тысяч соответственно. "Если же оценивать продажи электромобилей по всему миру, то 58% из них за этот период приходились на китайский рынок", - констатируют эксперты.

В США электромобили пока малопопулярны

Между тем в США доля на рынке новых электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки от электросети составляет сейчас 3 процента. Эксперты ожидают, однако, что этот показатель еще может вырасти за счет системы поощрений для владельцев электромобилей, которую разрабатывает администрация президента США Джозефа Байдена, а также растущей сознательности американцев в плане защиты окружающей среды.

Замедлить развитие рынка, по мнению эксперта PWC Йорна Нойхаузена (Jörn Neuhausen) могли вызванные пандемией COVID-19 задержки поставок чипов и аккумуляторов для электромобилей. По его мнению, ближайшее время следует посвятить развитию альтернативных источников энергии, чтобы преимущество электромобилей перед моделями с двигателем внутреннего сгорания стало действительно заметно

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