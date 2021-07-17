Автомобили Lada продаются в ЕС хуже всех

У автомобилей российской марки Lada наихудшие показатели продаж в Евросоюзе в первом полугодии 2021 года - был продан всего 741 экземпляр, что на 35,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2020-го (1147 экземпляров). Это следует из отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), опубликованного вечером в пятницу, 16 июля.

По данным ACEA, в целом спрос на автомашины в ЕС за этот же период вырос на 25,2%, больше всего новых машин зарегистрировано в Италии (51,4%), Испании (34,4%), Франции (28,9%) и Германии (14,9%). В совокупности в первых двух кварталах 2021-го в ЕС было продано 5,4 млн автомобилей, что на 1,5 млн экземпляров меньше, чем в первом полугодии 2019-го, то есть до начала пандемии.

Вторая после Lada по наименьшему количеству проданных машин - марка Alpine (758 экземпляров), также относящаяся к Renault Group, при этом общие продажи этих автомобилей выросли на 71,1% по сравнению с прошлым годом.

Кроме Lada, падение продаж в ЕС демонстрируют лишь три автомобильные марки - Mitsubishi (-33,6%), Honda (-6,7%) и Alfa Romeo (-1,4%). Среди немецких производителей наилучшие показатели продаж у BMW Group - они выросли на 31,2% в первом полугодии 2021-го.

В ФРГ по-прежнему растет спрос на электромобили

Электромобиль на подзарядке в Берлине

Ранее, в июне, Федеральное автотранспортное ведомство (KBA) Германии сообщило, что в первые пять месяцев 2021 года рост спроса на автомобили с альтернативными двигателями вырос в целом на 125,9%, а на электромобили - на 192,2% по сравнению с аналогичными периодом 2020-го.

В первом полугодии 2020 года на фоне общего падения спроса на автомобили в Германии из-за пандемии продажи электромобилей выросли на 42,7%, а гибридов - на 54,6%. При этом число подзаряжаемых от сети плагин-гибридов (plug-in), составляющих примерно треть от общего числа гибридов, подскочило на 199,8%.

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