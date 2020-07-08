 Электромобили вызвали стремительные изменения на авторынке Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 07.10.2021

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Германия

Электромобили вызвали стремительные изменения на авторынке Германии

Конкуренция между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами резко обостряется. Что ждет дизели и плагин-гибриды? Какой рост у Tesla? Кто лидеры продаж в электросегменте?

Символическое изображение электромобиля и зарядный кабель

Споры политиков в Германии и Евросоюзе о том, стоит ли ради защиты климата запрещать продажи легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уже в 2030 году или подождать до 2035-го, скоро могут утратить всякий смысл, поскольку к тому времени вопрос решится сам собой. Об этом свидетельствуют быстрые, даже стремительные изменения, происходящие на автомобильном рынке ФРГ - крупнейшем в Европе.

Доля авто с электрическими двигателями приближается к половине

Так, в сентябре на нем произошло знаковое событие: в Германии впервые было куплено больше полностью электрических автомобилей (Battery Electric Vehicle, BEV), чем дизельных. По данным Федерального автотранспортного ведомства (KBA), доля электромобилей в продажах новых легковых машин выросла до 17,1%, тогда как доля авто с дизельными двигателями упала до 15,9%.

Дым из выхлопной трубы автомобиля

Дизельные автомобили с их вредными выхлопами все реже находят покупателей в Германии

Еще в августе соотношение было 17,7% к 14,9% в пользу дизелей. А пять лет назад, в 2016 году, они составляли почти половину проданных в ФРГ легковых машин (46%). Этому способствовали налоговые льготы и широкий выбор моделей: немецкий автопром многие годы усиленно развивал дизельные технологии.

Однако при попытке продвинуть их на рынок США Volkswagen и другие немецкие автостроители прибегли к мошенничеству, что привело к "дизельному скандалу" и фактически поставило крест на этом виде ДВС. Сейчас он, как видно из статистики KBA, все быстрее сдает позиции даже у себя на родине, в Германии.

Параллельно с этим прежнюю долю рынка, хотя и медленнее, теряют автомобили с бензиновыми двигателями. В результате на оба вида ДВС в сентябре пришлись уже только 51,8% продаж, тогда как доля автомобилей с электрическими двигателями - как BEV, так и различных типов гибридов - выросла до 47,6%. Таким образом, эта доля уже близка к половине, тогда как по итогам 2020 года она составляла лишь четверть рынка. Это, конечно же, в значительной мере объясняется щедрыми субсидиями государства и производителей.  

Плагин-гибриды проигрывают полностью электрическим автомобилям

Одновременно значительные изменения происходят в самом сегменте автомобилей на электрической тяге. Его можно разделить на три основные части: гибриды, заряжающие аккумуляторную батарею во время езды или торможения, плагин-гибриды PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), которые подзаряжаются кабелем от сети, и полностью электрические автомобили BEV.

Прага, ноябрь 2019. Премьера 4-го поколения Skoda Octavia

Прага, ноябрь 2019. 4-е поколение Skoda Octavia будет первым и последним с гибридным двигателем

На немецком рынке по-прежнему доминируют гибриды разных видов. Их суммарная доля,  включая PHEV, составила в сентябре 30,5% всех продаж новых легковых автомобилей в ФРГ и все больше приближается к доле бензиновых автомобилей (35,9%). В то же время рост спроса конкретно на плагин-гибриды, которые всего несколько лет назад считались наиболее удобной для водителей переходной формой от авто с ДВС к электромобилям, существенно замедляется.

Если по итогам 2020 года PHEV еще опережали BEV по объемам продаж и доле рынка, то к концу первой половины 2021 года электромобили вырвались вперед, а в сентябре добились на немецком рынке, как уже отмечалось, доли в 17,1%, тогда как у плагин-гибридов она составила лишь 11,6%.

Экономическая газета Handelsblatt видит в этом очевидный тренд: "Плагин-гибриды становятся бесперспективной моделью, электромобили утвердились на рынке быстрее, чем ожидалось". Издание цитирует заявления топ-менеджеров Daimler, Volkswagen и Skoda о том, что эти автостроители не собираются разрабатывать новые модели автомобилей, сочетающих ДВС и электромотор. Газета предупреждает держателей таких машин и потенциальных покупателей, что цены на подержанные плагин-гибриды в ближайшие годы сильно упадут.  

Tesla и Polestar быстро растут, но лидируют немецкие автостроители

Благодаря растущему значению автомобилей на электрической тяге более заметную роль на немецком рынке начали играть некоторые иностранные автопроизводители. Так, месяц за месяцем укрепляет свои пока еще скромные позиции в Германии (1,3% всех продаж) американская компания Tesla, которая намерена самое позднее в начале следующего года начать широкомасштабное производство на заводе в Грюнхайде под Берлином. С января по сентябрь 2021 года сбыт электромобилей Tesla увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 131%, в сентябре рост составил 158%. В этом месяце Tesla Model 3 стала самым продаваемым в Германии автомобилем среднего класса, опередив бензиновых конкурентов.

Мюнхен, сентябрь 2021. Презентация компании Polestar на международном автосалоне IAA

Мюнхен, сентябрь 2021. Презентация компании Polestar на международном автосалоне IAA

За девять месяцев на 292% выросли, однако с крайне низкого уровня, продажи Polestar. Этот новый для немецкого рынка бренд электромобилей принадлежит одноименному совместному предприятию шведской компании Volvo и китайской Geely. Сравнительно быстро, но тоже с низкого уровня, растут, к примеру, и продажи электромобилей японской компании Suzuki.

Однако ведущие позиции в быстро растущем сегменте автомобилей с электромоторами прочно заняли традиционные лидеры немецкого рынка. Так, среди электромобилей BEV наиболее востребованными в последние месяцы были VW ID.3 и VW Up, среди плагин-гибридов PHEV - Mercedes GLK и Mercedes GLC, среди гибридов - BMW 3 и Audi A6, сообщает Федеральное автотранспортное ведомство.

При этом следует учитывать, что рост продаж в сегменте автомобилей на электрической тяге происходит на фоне существенного сжатия немецкого автомобильного рынка в целом. По итогам 2021 года продажи новых автомобилей в ФРГ могут снизиться по сравнению с прошлым годом, в том числе из-за все более острого дефицита микрочипов, на четверть или даже на треть.   

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    Автор: Григорий Аросев


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