Авиакомпания "Туркменистан" временно отменила рейсы в Москву

Без указания причин авиаперевозчик "Туркменистан" объявил об отмене регулярных рейсов между Ашхабадом и Москвой в период с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года.

Авиакомпания "Туркменистан" (Turkmenistan Airlines) не будет совершать регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика в субботу, 28 декабря.

Указывается, что пассажиры, которые приобрели билеты на этот период, смогут получить полную компенсацию. Причины отмены рейсов в пресс-релизе не названы.

Как напоминает агентство ТАСС, "последний раз авиакомпания "Туркменистан" приостанавливала полеты в Москву а августе 2023 года в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов". Тогда это решение было принято на фоне сообщений Минобороны РФ о пресечении атаки украинского беспилотника в Подмосковье, уточняется в публикации.

Крушение борта Azerbaijan Airlines

Утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана потерпел крушение самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что самолет подвергся "внешнему воздействию". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Со своей стороны телеканал Euronews передал со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники агентства Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".