Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Автобус с туристами из России попал в ДТП по пути в город Паттайя. 27 человек доставлены в больницу.

Автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП по пути в город Паттайя в Таиланде. Об этом в четверг, 2 января, сообщает местная газета Matichon .

Судя по опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, 74-летний водитель автобуса потерял управление на пункте въезда на платную дорогу. Автобус снес дорожные столбики и врезался бетонное ограждение, задев стоявший на КПП внедорожник Toyota Fortuner. Оба водителя получили серьезные травмы. Судя по фото, у автобуса полностью разбито лобовое стекло.

Среди пассажиров-россиян пострадали 27 человек, пишет Matichon. Они доставлену в одну из больниц города Паттайя. В консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили ТАСС , что россияне за консульской помощью не обращались.