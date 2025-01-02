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Автомобили и транспортТаиланд

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Николай Линке
2 января 2025 г.

Автобус с туристами из России попал в ДТП по пути в город Паттайя. 27 человек доставлены в больницу.

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП по пути в город Паттайя в Таиланде. Об этом в четверг, 2 января, сообщает местная газета Matichon.

Судя по опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, 74-летний водитель автобуса потерял управление на пункте въезда на платную дорогу. Автобус снес дорожные столбики и врезался бетонное ограждение, задев стоявший на КПП внедорожник Toyota Fortuner. Оба водителя получили серьезные травмы. Судя по фото, у автобуса полностью разбито лобовое стекло.

Среди пассажиров-россиян пострадали 27 человек, пишет Matichon. Они доставлену в одну из больниц города Паттайя. В консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили ТАСС, что россияне за консульской помощью не обращались.

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