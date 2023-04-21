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Установка для добычи сланцевого газа в Польше
Установка для добычи сланцевого газа в ПольшеФото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance
Экономика и бизнесПольша

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Йо Харпер | Виталий Кропман
23 мин. назад

В настоящее время в Европе не ведется добыча сланцевого газа. Однако польские эксперты в области энергетики утверждают, что его вполне можно использовать для повышения европейской энергобезопасности.

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Война РФ против Украины вернула в фокус европейской дискуссии  об энергетической безопасности уголь и атомную энергию. Вслед за этим польские эксперты в области энергетики задались вопросом: почему бы не использовать и сланцевый газ?

Запасы сланцевого газа 

"Запасы достаточны", - сказал DW Петр Пшибыло, эксперт по энергетике из Фонда Казимира Пуласки в Варшаве. "Польша потенциально все еще открыта для его добычи, и возрождение планов по извлечению сланцевого газа абсолютно оправданно", - уверен эксперт.

Добыча сланцевого газа в США
Добыча сланцевого газа в СШАФото: Brennan Linsley/AP Photo/picture alliance

Разведка и добыча запасов сланцевого газа ы Европе не ведется в течение последних восьми лет. Но поскольку, благодаря сланцевой революции, США теперь входят в число крупнейших мировых экспортеров газа, европейские лидеры обсуждают, стоит ли их странам менять свою политику и планы по использованию сланцевого газа.

Согласно исследованию, проведенному в 2013 году Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Германии (BGR), технически извлекаемые запасы сланцевого газа в Европе оцениваются в 14 трлн кубометров. Самыми большими оцененными запасами сланцевого газа в регионе обладают Польша и Франция.

В свою очередь в исследовании, основанном на данных Управления энергетической информации США, указывается, что запасы сланцевого газа в Польше составляют 4,2 трлн кубометров, во Франции - 3,9 трлн кубометров, в Румынии - 1,4 трлн кубометров, в Дании - 900 млрд кубометров, а в Германии запасы оцениваются в 500 млрд кубометров.

"Около 70 процентов газа, импортируемого в Польшу из США, - сланцевый газ. Даже если будет добыта лишь малая часть от упомянутых 4,2 трлн кубометров, это все равно выведет страну в высшую лигу производителей газа в регионе и позволит ей повысить энергетическую безопасность Европы", - сказал Пшибыло.

Рост цен на природный газ в сочетании с тем, что его добыча более экономически оправдана, чем поставки из других стран, вновь выдвинул на первый план возможность использования сланцевого газа.

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"Анализ потенциала сланцевого газа в Польше был проведен несколько лет назад, и, насколько я понимаю, технические ресурсы значительны. Но экономически извлекаемые ресурсы в то время были существенно ограничены, учитывая цены на газ", - говорит варшавский юрист Роберт Зайдлер. "Цены на газ сейчас значительно выше, что потенциально позволяет создать разумную бизнес-модель для добычи сланцевого газа в Польше", - сказал Зайдлер в интервью DW.

Польша отложила сланцевую революцию

Первоначальный интерес инвесторов к разработке сланцевых месторождений угас, столкнувшись с сильным сопротивлением в обществе, налоговыми проблемами, задержками в регулировании и низким уровнем добычи из нескольких пробных скважин. Компании Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies отказались от проектов в Польше после того, как результаты первоначальной разведки оказались неутешительными.

Протесты против добычи сланцевого газа в Германии
Протесты против добычи сланцевого газа в ГерманииФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Главная причина этого недовольства кроется не в геологических условиях польских сланцевых месторождений, а в отсутствии последовательной политики со стороны коалиционных правительств Дональда Туска и Евы Копач", - уверен Пшибыло.

В августе 2012 года в Польше было выдано 111 разрешений  на разведывательную добычу сланцевого газа. Польская государственная газовая компания PGNiG была одним из бенефициаров, наряду с иностранными компаниями. Первое бурение принесло положительные результаты, и в июле 2013 года дочерняя компания американской ConocoPhillips впервые начала добычу сланцевого газа вблизи Леборка. ConocoPhillips сообщила, что ее подразделение Lane Energy Poland инвестировало в Польшу около 220 млн долл (196 млн евро), пробурив семь скважин на трех своих западно-балтийских месторождениях.

Но постепенно иностранные компании начали отказываться от дальнейшей добычи газа. По состоянию на июль 2017 года, существовало всего 20 концессий на добычу сланцевого газа, но разведка и разведовательное бурение не проводились. На сегодняшний день в Польше пробурено всего 72 скважины.

Технологии меняют правила игры

Сланцевый газ добывается с помощью гидроразрыва пласта(фрекинг) и горизонтального бурения, которые подвергаются критике за вред, наносимый окружающей среде в результате загрязнения грунтовых и поверхностных вод.

"Но технологии улучшились, стоимость бурения, которая была одним из ключевых факторов ухода американских компаний, снизилась, плюс рост цен на газ - все это заставляет вновь задуматься о сланцевом газе", - говорит Войцех Коск, эксперт по сланцевому газу из Польши.

Танкер, перевозящий сжиженный газ
Танкер, перевозящий сжиженный газФото: Michael Weber/Imagebroker/picture alliance

Другие не разделяют его оптимизма. Они подчеркивают, что сланцевый газ в Польше и других странах Европы будет не таким дешевым, как в США. Кроме того, общественное признание этой технологии остается очень низким из-за ее негативного воздействия на окружающую среду. Аналитики также считают, что сланцевый газ не сможет решить текущий энергетический кризис, поскольку для полной реализации проектов, разрабатываемых в настоящее время, потребуются годы.

"По моему мнению, мы вряд ли вернемся к сланцевому газу в больших масштабах, - говорит Зайдлер. - В случае более совершенных технологий добычи, потенциально такая возможность может быть, но я предполагаю, что постепенный отход от природного газа будет означать, что такие инвестиции не будут сделаны".

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