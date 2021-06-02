 Россия планирует достроить ″Северный поток - 2″ до конца года | Новости из Германии о России | DW | 03.06.2021

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Россия

Россия планирует достроить "Северный поток - 2" до конца года

Осталось провести около 100 км трубопровода, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов утверждает, что сланцевый газ из США в четыре раза опаснее российского газа.

Трубы для Северного потока-2

Россия планирует завершить строительство спорного газопровода "Северный поток - 2" до конца текущего года. "Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года", - сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума в четверг, 3 июня, вице-премьер РФ Александр Новак.

"Общая длина одной нитки - 1230 км, на сегодняшний день, если говорить о двухниточном исполнении, получается 2460 км, осталось провести около 100 км", - уточнил Новак. Ранее некоторые российские политики заявляли, что строительство газопровода может быть завершено еще летом.

Россия приветствовала намерение США отказаться от введения санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. В то же время руководство РФ не считает, что США теперь откажутся от попыток сорвать достройку газопровода.

Сланцевый газ

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал действия США в отношении проекта "Северный поток - 2" типичным примером "грубого политического подхода" для защиты собственных бизнес-интересов, а конкретно - для продвижения на рынке собственного сланцевого газа.

В этой связи Иванов выразил недоумение по поводу слов министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, сказавшей, что "Северный поток - 2" не должен быть построен, потому что российский природный газ "очень грязный и вредит окружающей среде". "Знаете, их газ, который добывается из сланца. Почему я был удивлен? У этой женщины, министра энергетики, наверное, есть экспертные глубокие знания. Но с точки зрения угрозы окружающей среде их газ в четыре раза опаснее российского природного газа", - заявил Иванов.

Накануне немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) призвала власти ФРГ "из соображений защиты климата" отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2"."Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", - говорится в обосновании. В связи с этим DUH призвала провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период".

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    Автор: Андрей Гурков


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