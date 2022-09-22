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Добыча сланцевого газа в Великобритании
Добыча сланцевого газа в ВеликобританииФото: picture-alliance/empics/D. Lawson
Экономика и бизнесВеликобритания

Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа

Даниил Сотников
31 мин. назад

Власти страны разрешили добывать газ методом гидроразрыва пласта, что было запрещено с 2019 года из-за угрозы землетрясений.

https://www.dw.com/ru/velikobritania-otmenila-moratorij-na-dobycu-slancevogo-gaza/a-63207371

Правительство Великобритании ради "укрепления энергетической безопасности" страны сняло мораторий на добычу сланцевого природного газа методом гидроразрыв пласта - фрекинга, сообщается на сайте правительства в четверг, 22 сентября.

"Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа в Англии и подтвердило свою поддержку новому лицензионному раунду на добычу нефти и газа", - говорится в сообщении. Власти ожидают, что выдадут более 100 лицензий разработчикам новых месторождений, после чего они должны будут получить разрешение на добычу от местных властей и регулирующих органов.

"В свете незаконного вторжения Путина в Украину и превращения энергетики в оружие укрепление нашей энергетической безопасности является абсолютным приоритетом. Нам нужно будет изучить все доступные возможности, поэтому правильно, что мы сняли мораторий, чтобы реализовать любые потенциальные источники внутреннего газа", - подчеркнули в правительстве.

"Снятие моратория поможет сланцевой промышленности разблокировать британский природный газ в количествах, достаточных для удовлетворения потребностей Великобритании в ближайшие десятилетия", - приветствовали решение правительства в компании Cuadrilla, которой принадлежат крупнейшие скважины по добыче в стране.

Добыча газа методом гидроразрыва пласта была запрещена с 2019 года

Метод гидравлического разрыва пласта для добычи газа был запрещен в Великобритании с 2019 года из-за угрозы землетрясений. Против фрекинга выступают и экологические активисты, в том числе из-за возможности заражения вод ядовитыми химическими соединениями.

Опрошенные агентством Reuters эксперты усомнились, что снятие моратория поможет снизить цены на энергоносители этой зимой, поскольку для развития отрасли потребуется много лет.

"Даже если риски окажутся управляемыми и приемлемыми, сланцевый газ окажет значительное влияние на поставки в Великобританию только в том случае, если в течение следующего десятилетия будут пробурены тысячи успешных скважин", - сказал агентству профессор Даремского университета Эндрю Аплин.

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