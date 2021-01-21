СМИ ФРГ о "Северном потоке - 2": Надо немедленно остановить строительство

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял 21 января резолюцию, требующую освободить из тюрьмы Алексея Навального, предлагающую Евросоюзу ввести дополнительные санкции против российских физических лиц, а также призывающую ЕС немедленно остановить завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". На этот призыв откликнулись СМИ Германии.

"Путин внес раздор в ЕС и НАТО"

С комментарием в консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил один из ее четырех издателей (главных редакторов) Бертольд Колер (Berthold Kohler). Напомнив, что новый президент США Джо Байден является давним критиком этого проекта, он пишет: "Завершение трубопровода, который призван поставлять еще больше российского газа в Европу и еще больше европейских денег в кассы путинского режима, может вызвать не только дальнейшие споры внутри ЕС, но и осложнить перезагрузку трансатлантических отношений".

Берлин, январь 2021. Протест экоактивистов против газопровода перед штаб-квартирой социал-демократов

Раскритиковав позицию немецких социал-демократов, активно поддерживающих строительство газопровода, автор приходит к следующему выводу: "Славной страницей в истории немецкой внешней и энергетической политики глава "Северный поток" уже не станет. Зато Путин может потирать руки: этот проект вызывал максимальный раздор в ЕС и в трансатлантическом альянсе. К отказу от него Берлин пока не смогли подвигнуть ни американские санкции, ни российский яд. Кто-то, возможно, видит в этом признак национального суверенитета. Но есть опасность, что Кремль расценивает подобное поведение скорее как следствие безальтернативной зависимости".

"Газопровод "Северный поток - 2" - антиевропейский проект"

"Германо-российский трубопроводный проект является антиевропейским актом, и тут нечего приукрашивать", пишет, в свою очередь, лево-либеральная газета Frankfurter Rundschau. Ее комментатор называет неприемлемыми "санкции США с их имперскими замашками", но в то же время считает "невыносимым" поведение тех ответственных лиц в Германии, которые обвиняют американскую сторону в подрыве Европы.

Берлин, сентябрь 2005. Подписание соглашения о строительстве первого "Северного потока"

"На самом деле антиевропейским было принятое в 2005 году решение построить вместе с газпромовским государством Владимира Путина трубопровод через Балтийское море. Его задача состояла в том, чтобы оставить за бортом транзитные страны между Россией и Германией - и это всего год после расширения ЕС на восток. Последствия этого враждебного акта против друзей сказываются до сих пор", - отмечает автор и в качестве примера приводит Польшу, опасения которой он объясняет "200-летней историей германо-российских агрессий".

"Надо объявить мораторий на строительство газопровода"

В свою очередь, выходящая во Фрайбурге региональная газета Badische Zeitung призывает не принимать окончательных решений и на время отложить вопрос. Она пишет: "Оставлять почти готовый трубопровод бесполезно гнить на морском дне - это может быть только самым последним выходом. Поэтому федеральному правительству следовало бы сейчас как можно быстрее объявить мораторий и на время заморозить продолжение строительства. Это не только дало бы возможность попытаться договориться с новой администрацией США, но и открыло бы простор для дипломатических усилий в отношениях с Россией. И это, не в последнюю очередь, дало бы следующему федеральному правительству шанс осенью посмотреть на тему свежим взглядом".

Более скептически перспективы проекта оценивает выходящая в столице Германии региональная газета Berliner Zeitung. "По мнению экспертов в области энергетики, шансы газопровода не очень высоки. Полное единодушие царит в том, что новая администрация США будет действовать в отношении России и "Северного потока - 2" еще более жестко, чем Трамп", отмечает издание и приходит к вынесенному в заголовок выводу: "Газопровод "Северный поток - 2" находится в критической фазе".

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