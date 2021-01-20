США ввели санкции против судна "Фортуна". Что это значит и как реагирует Берлин?

За день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов внесены российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", а кроме того, - фирма "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".
Что грозит российскому судну-трубоукладчику
На прошлой неделе в четверг, 14 января, "Фортуна" вышла в море из немецкого порта Висмар. Ожидалось, что с пятницы это судно-трубоукладчик возобновит работы по сооружению газопровода к югу от датского острова Борнхольм. По сообщениям очевидцев, однако, "Фортуна" до сих пор стоит на якоре перед Ростоком. Американская администрация объявила российскую "Фортуну" "заблокированной собственностью".
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс
"Это означает, что любые контрагенты, работающие с этим судном или фирмой, им владеющей, также рискуют попасть под американские санкции. Если, конечно, это не маленькое ремесленное предприятие из Мекленбурга, которое не работает на международных рынках и поэтому может спокойно игнорировать такое санкционное давление", - пояснил в интервью DW исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms).
Кроме того, добавил он, ни один серьезный банк не рискнет в будущем обслуживать счета или осуществлять платежи, связанные с этим судном. "Такой банк тут же окажется под американскими санкциями", - уверен Хармс.
При этом не имеет значения, что компания "КВТ-Рус", по его словам, "спрятана за какой-то не очень понятной юридической структурой". Если же "Фортуна" зайдет в территориальные воды США, то Михаэль Хармс не исключает даже возможности ареста судна.
Участников сооружения "Северного потока - 2" становится все меньше
Швейцарская компания Allseas из-за угрозы санкций США еще в декабре 2019 года отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои специализированные суда-трубоукладчики из Балтийского моря.
До декабря 2019 года трубы для "Северного потока - 2" укладывали в Балтийское море специализированные суда швейцарской компании Allseas
Позднее из проекта вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG, норвежская сертификационная фирма Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll. А только что из-за опасения попасть под санкции США и немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2".
Пока оставшиеся участники газопроводного проекта исходят из того, что им удастся его успешно завершить. Немецкие СМИ, однако, в эту среду, 20 января, цитируют российское информационное агентство ТАСС, по сведениям которого главный инвестор "Северного потока - 2", концерн "Газпром" в сообщении своим партнерам по проекту впервые не исключил его полного краха из-за растущего политического давления.
Позиция Берлина остается неизменной
Имеется в виду давление США, которое сохранится и после "смены караула" в Белом доме. Позиция же официального Берлина по-прежнему остается неизменной.
"Мы приняли к сведению последнее развитие событий и наше принципиальное отношение к экстерриториальным санкциям оно не изменило", - заявила сегодня заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz), напомнив, что это отношение было и остается резко отрицательным. Что же касается хода работ и перспектив завершения сооружения газопровода "Северный поток - 2", то, указала она, "это экономический проект, поэтому о состоянии дел и дальнейших планах следует спрашивать у его участников".
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Автор: Андрей Гурков