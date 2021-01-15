США применили санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2"

США во вторник, 19 января применили санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна", задействованного на постройке газопровода "Северный поток - 2". Штрафные меры затронули и владельца судна - компанию "КВТ-Рус". Кроме того, в санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов внесена компания "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

Между тем немецкие лоббисты раскритиковали позицию Вашингтона по газопроводу. Санкции США усиливают нагрузку на перезапуск трансатлантических отношений, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики. Евросоюз достаточно зрел, чтобы определять собственную энергетическую политику и защищать инвестиционные проекты от внешнего вмешательства, подчеркнул председатель комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes). Однако организация допускает, что правительство ФРГ вместе с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена отыщут решение, которое позволит завершить укладку труб и запустить газопровод в срок.

Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран. Задачей объединения является способствование немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Разрешение на достройку "Северного потока - 2" приостановлено

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" были приостановлены в декабре 2019 года из-за угрозы санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено.

Бурные дискуссии вокруг газопровода

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Соединенные Штаты в декабре 2020 года включили в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

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