Берлин проведет с администрацией Байдена консультации по "Северному потоку - 2"

Берлин намерен провести с новой американской администрацией консультации по вопросу о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2" - после вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил в пятницу, 15 января, в столице ФРГ.

"Конечно, мы хотим - как только новая администрация приступит к исполнению своих обязанностей - обсудить также и этот вопрос с нашими коллегами в Вашингтоне", - цитирует его агентство dpa.

Мас напомнил, что США в декабре минувшего года решили, что перед введением в силу новых ограничений проведут "консультации на правительственном уровне". "Мы считаем это положительным решением", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Перспективы продолжения прокладки трубопровода Хайко Мас, однако, комментировать отказался. "Я не могу предоставить никакой информации о том, как те, кто будет сейчас осуществлять строительство, собираются действовать с учетом имеющегося разрешения", - указал он.

Новое разрешение на прокладку в водах Германии

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии 15 января выдало новое, расширенное разрешение на прокладку "Северного потока - 2" в водах Германии.

Если прежнее разрешение из экологических соображений позволяло вести подводные работы в исключительной экономической зоне ФРГ только с мая по сентябрь, то новое сняло временные ограничения: строить при определенных условиях можно круглый год.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

"Северный поток - 2": бурные дискуссии и попытка США расширить санкции

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Соединенные Штаты включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

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