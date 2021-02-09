В бундестаге цитировали Навального и ругались из-за "Северного потока - 2"

"Не грусти, все будет хорошо", - произнес на неплохом русском с трибуны бундестага депутат фракции "Союз-90"/"Зеленые" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin). Этими словами, которыми российский политик Алексей Навальный прощался с женой Юлией перед отправкой в тюрьму, немецкий парламентарий открыл час обсуждения в бундестаге происходящего в России в среду, 10 февраля.

Протесты в России и дебаты о "Северном потоке - 2" важнее пандемии?

Призыв Навального не грустить можно отнести не только к его супруге, но и ко всем россиянам, которые не согласны с нынешними властями, считает Саррацин. И Германии тоже надо занять четкую позицию, подчеркнул он. "Мы можем решить, с какой Россией связываем свои надежды. И этот газопровод, конечно же, отображает это решение", - сразу обозначил депутат одну из главных тем дебатов - "Северный поток - 2".

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге

"Зеленые" тут же настояли на том, чтобы в пленарный зал вызвали вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), который в тот момент был на совещании с главами региональных правительств о мерах борьбы с коронавирусом. Большинство депутатов согласились с этим требованием, решив, что пандемия подождет. Вероятно, такое желание видеть Шольца связано с тем, что накануне дебатов в бундестаге немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера, которое он еще в прошлом году отправил в Вашингтон. Шольц предлагал субсидировать миллиардом бюджетных евро сооружение в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока - 2".

Существование такого письма подтвердил в среду исполнительный секретарь фракции СДПГ Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). Он же сообщил, что предложение вице-канцлера, оказывается, было не личной инициативой Шольца, как все думали раньше, а прошло процедуру согласования с профильными министерствами и ведомствами. Сделка не состоялась из-за отказа США.

Кремлевская "методичка шпиона" и союз России и Китая

После небольшой задержки Олаф Шольц пришел в зал заседаний, хотя и не проронил ни слова до самого конца дебатов. Среди первых выступающих был глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Сначала пытаться скрыть, потом отрицать свою причастность и вызывать путаницу с помощью дезинформации и, наконец, сделать из жертвы виновника. То, что звучит, как отрывок из методички шпиона, - ничто иное, как сценарий действий Москвы в последние месяцы", - заявил он и потребовал немедленного освобождения Навального и всех задержанных во время акций в его поддержку. По словам Маса, ответ Евросоюза на подавление оппозиции и протестов в России будет обсуждаться на совете глав МИД стран ЕС 22 февраля.

Глава МИД Германии Хайко Мас

Сам немецкий министр выступил за санкции, но оговорился: "Санкции должны затрагивать "правильных" людей. И в этом случае это те, кто ответственен за репрессивные действия властей против собственных граждан". Отвечая на требования остановить "Северный поток - 2", Мас предупредил о геостратегических последствиях отказа от газопровода. "В конечном итоге вы все больше подталкиваете Россию и Китай друг к другу и тем самым создаете крупнейшее экономическое и военное объединение. Я не считаю, что это должно быть стратегией Запада", - подчеркнул глава МИД. Он выступил против того, чтобы "обрубать все мосты" с Россией.

Персональные санкции или мораторий на "Северный поток - 2"?

Вопрос санкций в отношении "Северного потока - 2" вызвал самые острые дискуссии. Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) из Свободной демократической партии (СвДП) высказался от лица своей фракции за мораторий на достройку газопровода, пока российские власти не изменят своего поведения. Эту позицию поддержал и представитель правящего блока ХДС/ХСС Михаэль Бранд (Michael Brand). Другие, напротив, считали более целесообразными идею персональных санкций.

"Я предлагаю, как и Навальный, сконцентрироваться на окружении президента. На тех, кто извлекает политические и экономические выгоды из существующей структуры власти. И тем самым послать сигнал российскому гражданскому обществу, что мы на их стороне в борьбе с коррупцией", - отметил однопартиец Маса по СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid). Томас Эрндль (Thomas Erndl) из ХДС/ХСС высказался за европейский аналог "закона Магнитского", в соответствии с которым штрафные меры вводились бы против причастных к нарушениям прав человека в России.

"Агенты Путина", "русофобы" и "романтизирующие Россию"

Представители Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" выступили против вообще каких-либо санкций. "Мы должны принимать то, что в России и Китае иначе смотрят на права человека и демократические свободы", - объяснил сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Тем временем тон выступлений становился все жестче. Грегор Гизи (Gregor Gysi) из Левой партии обвинил "зеленых" в том, что они страдают "русофобией". Христианский демократ Эрндль назвал "левых" "вечно романтизирующими Россию", а представителей АдГ, которых в декабре прошлого года принимал в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров, - "прославляющими Путина".

Правопопулистам досталось и от Бранда, также представляющего блок ХДС/ХСС. Он назвал АдГ "группой агентов, которых оплачивает Путин". А Хайко Мас, раздраженный вызовом вице-канцлера Шольца с совещания по коронавирусу, упрекнул "зеленых" в "лицемерном спектакле" вместо обсуждения важной темы. "Зеленые" в долгу не остались - их представитель Оливер Киршнер (Oliver Kirschner) заявил, что нечего тут говорить об "оскорблении его величества".

На этом фоне призывы искать общеевропейское решение и сохранять единство в позиции по России тонули в общем хоре. "Если посол России сейчас смотрит это по телевизору, какой сигнал он слышит?", - задался вопросом социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), выступавший последним. Депутату бундестага хотелось бы, чтобы он услышал, прежде всего, требование Хайко Маса об освобождении Алексея Навального. Но расслышать его в этот вечер было непросто.

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