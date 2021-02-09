В бундестаге цитировали Навального и ругались из-за "Северного потока - 2"
Мораторий на "Северный поток - 2" или санкции против посадивших Навального? Обсуждая ответ на действия Кремля, немецкие депутаты говорили по-русски и обвиняли друг друга в "русофобии" и "прославлении Путина".
"Не грусти, все будет хорошо", - произнес на неплохом русском с трибуны бундестага депутат фракции "Союз-90"/"Зеленые" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin). Этими словами, которыми российский политик Алексей Навальный прощался с женой Юлией перед отправкой в тюрьму, немецкий парламентарий открыл час обсуждения в бундестаге происходящего в России в среду, 10 февраля.
Протесты в России и дебаты о "Северном потоке - 2" важнее пандемии?
Призыв Навального не грустить можно отнести не только к его супруге, но и ко всем россиянам, которые не согласны с нынешними властями, считает Саррацин. И Германии тоже надо занять четкую позицию, подчеркнул он. "Мы можем решить, с какой Россией связываем свои надежды. И этот газопровод, конечно же, отображает это решение", - сразу обозначил депутат одну из главных тем дебатов - "Северный поток - 2".
Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге
"Зеленые" тут же настояли на том, чтобы в пленарный зал вызвали вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), который в тот момент был на совещании с главами региональных правительств о мерах борьбы с коронавирусом. Большинство депутатов согласились с этим требованием, решив, что пандемия подождет. Вероятно, такое желание видеть Шольца связано с тем, что накануне дебатов в бундестаге немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) опубликовала письмо вице-канцлера, которое он еще в прошлом году отправил в Вашингтон. Шольц предлагал субсидировать миллиардом бюджетных евро сооружение в Германии терминала для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на отказ США вводить санкции против "Северного потока - 2".
Существование такого письма подтвердил в среду исполнительный секретарь фракции СДПГ Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). Он же сообщил, что предложение вице-канцлера, оказывается, было не личной инициативой Шольца, как все думали раньше, а прошло процедуру согласования с профильными министерствами и ведомствами. Сделка не состоялась из-за отказа США.
Кремлевская "методичка шпиона" и союз России и Китая
После небольшой задержки Олаф Шольц пришел в зал заседаний, хотя и не проронил ни слова до самого конца дебатов. Среди первых выступающих был глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Сначала пытаться скрыть, потом отрицать свою причастность и вызывать путаницу с помощью дезинформации и, наконец, сделать из жертвы виновника. То, что звучит, как отрывок из методички шпиона, - ничто иное, как сценарий действий Москвы в последние месяцы", - заявил он и потребовал немедленного освобождения Навального и всех задержанных во время акций в его поддержку. По словам Маса, ответ Евросоюза на подавление оппозиции и протестов в России будет обсуждаться на совете глав МИД стран ЕС 22 февраля.
Глава МИД Германии Хайко Мас
Сам немецкий министр выступил за санкции, но оговорился: "Санкции должны затрагивать "правильных" людей. И в этом случае это те, кто ответственен за репрессивные действия властей против собственных граждан". Отвечая на требования остановить "Северный поток - 2", Мас предупредил о геостратегических последствиях отказа от газопровода. "В конечном итоге вы все больше подталкиваете Россию и Китай друг к другу и тем самым создаете крупнейшее экономическое и военное объединение. Я не считаю, что это должно быть стратегией Запада", - подчеркнул глава МИД. Он выступил против того, чтобы "обрубать все мосты" с Россией.
Персональные санкции или мораторий на "Северный поток - 2"?
Вопрос санкций в отношении "Северного потока - 2" вызвал самые острые дискуссии. Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) из Свободной демократической партии (СвДП) высказался от лица своей фракции за мораторий на достройку газопровода, пока российские власти не изменят своего поведения. Эту позицию поддержал и представитель правящего блока ХДС/ХСС Михаэль Бранд (Michael Brand). Другие, напротив, считали более целесообразными идею персональных санкций.
"Я предлагаю, как и Навальный, сконцентрироваться на окружении президента. На тех, кто извлекает политические и экономические выгоды из существующей структуры власти. И тем самым послать сигнал российскому гражданскому обществу, что мы на их стороне в борьбе с коррупцией", - отметил однопартиец Маса по СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid). Томас Эрндль (Thomas Erndl) из ХДС/ХСС высказался за европейский аналог "закона Магнитского", в соответствии с которым штрафные меры вводились бы против причастных к нарушениям прав человека в России.
"Агенты Путина", "русофобы" и "романтизирующие Россию"
Представители Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" выступили против вообще каких-либо санкций. "Мы должны принимать то, что в России и Китае иначе смотрят на права человека и демократические свободы", - объяснил сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд (Alexander Gauland).
Тем временем тон выступлений становился все жестче. Грегор Гизи (Gregor Gysi) из Левой партии обвинил "зеленых" в том, что они страдают "русофобией". Христианский демократ Эрндль назвал "левых" "вечно романтизирующими Россию", а представителей АдГ, которых в декабре прошлого года принимал в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров, - "прославляющими Путина".
Правопопулистам досталось и от Бранда, также представляющего блок ХДС/ХСС. Он назвал АдГ "группой агентов, которых оплачивает Путин". А Хайко Мас, раздраженный вызовом вице-канцлера Шольца с совещания по коронавирусу, упрекнул "зеленых" в "лицемерном спектакле" вместо обсуждения важной темы. "Зеленые" в долгу не остались - их представитель Оливер Киршнер (Oliver Kirschner) заявил, что нечего тут говорить об "оскорблении его величества".
На этом фоне призывы искать общеевропейское решение и сохранять единство в позиции по России тонули в общем хоре. "Если посол России сейчас смотрит это по телевизору, какой сигнал он слышит?", - задался вопросом социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), выступавший последним. Депутату бундестага хотелось бы, чтобы он услышал, прежде всего, требование Хайко Маса об освобождении Алексея Навального. Но расслышать его в этот вечер было непросто.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
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В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
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