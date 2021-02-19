Госдеп США указал возможные объекты санкций по "Северному потоку - 2"

Госдепартамент США указал в переданном в Конгресс списке возможных объектов для санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус. Об этом информагентство Reuters сообщило в пятницу, 19 февраля. Однако и судно, и владеющая им компания еще в январе попали в санкционный перечень министерства финансов Соединенных Штатов.

Конгрессмен-республиканец Майкл МакКол назвал переданный список "совершенно неадекватным". Завершение строительства будет "не чем иным, как победой" для президента РФ Владимира Путина, подчеркнул он.

Группа конгрессменов несколькими днями ранее призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения подобных мер в отношении 11 судов под российским флагом и еще четырех иностранных. По мнению американских законодателей, они связаны со строительством газопровода.

Литва предложила приостановить строительство "Северного потока - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено.

В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю. А глава МИД ЛитвыГабриэлюс Ландсбергис призвал приостановить до выборов в Госдуму РФ, запланированных на 19 сентября.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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