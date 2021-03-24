Глава МИД ФРГ - против остановки строительства "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил против прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2" как меры воздействия на Россию в свете обострения ситуации на границе с Украиной. Отказ от проекта не обязательно приведет к изменению поведения Москвы и деэскалации напряженности в регионе, заявил глава МИД ФРГ в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в среду, 14 апреля. Мас добавил, что опасается противоположного развития событий.

Сообщения о перемещении войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.

В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о возможности введения моратория на завершение спорного проекта.

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